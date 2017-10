Raikkonen baalt stevig van gridstraf na crash in derde vrije training

De Ferrari-rijder belandde zaterdagochtend tijdens de oefensessie in de bandenstapel en kwam later in de kwalificatie tot de zesde tijd, waardoor hij bij de race vanaf de elfde startplaats vertrekt.

"Ik ging gewoon van de baan. Het was een fout. Daar heb ik een forse prijs voor moeten betalen: de gridstraf en de slechte voorbereiding op de kwalificatie", baalt Raikkonen in gesprek met Motorsport.com.

"Het is niet anders. Het grootste probleem in de kwalificatie was dat ik in de ochtend weinig had gereden. Daardoor wist ik niet hoeveel grip er was. Op een circuit als Suzuka, waar alles in elkaar moet vallen om snel te zijn, betaal je daarvoor een forse prijs."

Bij de kwalificatie in Japan was Mercedes-rijder Lewis Hamilton verreweg de snelste, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas en Ferrari-coureur Sebastian Vettel. Max Verstappen klokte achter zijn Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo de vijfde tijd.

Verschil

Er werd verwacht dat Ferrari goed voor de dag zou komen op Suzuka, maar voorlopig is het Mercedes dat domineert. De 37-jarige Raikkonen had er ook meer van verwacht, al houdt hij vertrouwen.

"Het gevoel met de auto was prima. Voor de fout voelde de wagen goed aan. We denken over een goede auto te beschikken", aldus de wereldkampioen van 2007.

"We doen ons best en dan zien we wel waar we eindigen. Het zal niet eenvoudig worden, maar ik weet zeker dat we een aardig resultaat kunnen behalen."

Teamgenoot Vettel baalde ook van het verschil met Mercedes. "Misschien verwachtte ik iets meer. We kwamen in de kwalificatie wel iets dichterbij, maar over het algemeen is het gat te groot", zei de viervoudig wereldkampioen.

De Grand Prix van Japan begint zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd. De race op Suzuka, die vorig jaar werd gewonnen door Nico Rosberg, volgt een week nadat Verstappen in Maleisiƫ op knappe wijze de tweede Grand Prix-zege in zijn loopbaan pakte.

Live op de hoogte blijven van de Grand Prix van Japan dit weekend? Download de NUsport-app