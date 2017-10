Verstappen verwacht door dominantie Mercedes geen nieuwe zege in Japan

Verstappen gaf zaterdag in de kwalificatie op Suzuka met zijn vijfde tijd iets meer dan een seconde toe op de ongenaakbare Lewis Hamilton, die pole position pakte.

"Als je in de kwalificatie een seconde tekortkomt, zul je niet voor de overwinning vechten", is Verstappen voor de camera van Ziggo Sport realistisch. "Het was redelijk oké, maar evengoed te langzaam. Het is voor nu het beste wat we ervan konden maken."

De Limburger kende in het laatste deel van de kwalificatie een matige eerste run doordat hij even moest corrigeren in een bocht.

"Ik zat daar niet lekker in mijn ritme. Normaal ga je alsmaar harder, maar nu was het langzamer", verklaarde de tweevoudig Grand Prix-winnaar.

Gridstraf

Doordat Mercedes-rijder Valtteri Bottas door een nieuwe versnellingsbak een gridstraf van vijf plaatsen krijgt, begint Verstappen zondag vanaf de vierde startplek op het circuit van Suzuka.

Ook Ferrari-coureur Kimi Raikkonen (eveneens vijf plaatsen), Toro Rosso-rijder Carlos Sainz, Jolyon Palmer van Renault (allebei twintig plaatsen) en McLaren-coureur Fernando Alonso (35 plaatsen) moeten naar achteren op de grid.

De race begint om 7.00 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de overwinning naar wereldkampioen Nico Rosberg van Mercedes, voor Verstappen (tweede) en Hamilton (derde).

