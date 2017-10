Verstappen rijdt vierde tijd tijdens derde vrije training Japan

De twee snelste tijden waren beide van Mercedes, want Bottas' ploeggenoot Lewis Hamilton reed in 1.29,069 de tweede tijd. Beide coureurs reden op softs, terwijl alle andere coureurs op supersofts reden.

Sebastian Vettel van Ferrari was met een tijd van 1.29,379 ook nog iets sneller dan Verstappen, die 1.29,910 klokte. Daarmee troefde hij Red Bull Racing-teamgenoot Daniel Ricciardo (1.30,018) net af.

Ferrari-rijder Kimi Raikkonen kwam mede door een crash niet verder dan de laatste tijd (1.33,962). De Fin is toe aan een nieuwe versnellingsbak en krijgt daardoor een gridstraf van vijf plaatsen.

McLaren-coureur Fernando Alonso start zondag bij de race sowieso achteraan. De tweevoudig wereldkampioen krijgt een motor en moet daardoor 35 plaatsen terug.

Ook Renault-coureur Jolyon Palmer en Toro Rosso-rijder Carlos Sainz starten in de achterste regionen door een gridstraf van twintig plaatsen. Eerder werd al bekend dat Bottas vijf plaatsen moet inleveren.

Kwalificatie

De kwalificatie voor de GP staat zaterdag om 08.00 uur op het programma. De Grand Prix begint zondag om 07.00 uur.

De Grand Prix van Japan volgt een week nadat Verstappen in Maleisië voor de tweede keer in zijn loopbaan een race won. In 2016 was hij bij zijn Red Bull Racing-debuut de beste in Spanje.

Vorig jaar werd hij tweede op Suzuka. De overwinning ging toen naar de latere wereldkampioen Nico Rosberg. Zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton werd toen derde.