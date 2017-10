Verstappen rijdt vierde tijd tijdens derde open training Japan

De twee snelste tijden waren beide van Mercedes, want de ploeggenoot van Bottas Lewis Hamilton reed de tweede tijd. Sebastian Vettel van Ferrari was ook nog iets sneller dan Verstappen.

Opvallend was dat Fernando Alonso van McLaren 35 plaatsen teruggezet wordt tijdens de reace, omdat zijn motor vervangen moest worden.

De kwalificatie voor de GP staat om 08.00 uur op het programma. De Grand Prix begint zondag om 07.00 uur.

De Grand Prix van Japan volgt een week nadat Verstappen in Maleisië voor de tweede keer in zijn loopbaan een race won. In 2016 was hij bij zijn Red Bull Racing-debuut de beste in Spanje.

Vorig jaar werd hij tweede op Suzuka. De overwinning ging toen naar de latere wereldkampioen Nico Rosberg. Zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton werd toen derde.