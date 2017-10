Verstappen ondanks chaotische dag blij met 'positieve runs' op Suzuka

Verstappen verscheen vrijdag vanwege noodweer net als veel andere coureurs niet op de baan voor de tweede vrije training en verbeterde zijn tijd in de eerste oefensessie niet na een rode vlag na een crash van Carlos Sainz (Toro Rosso).

"Vandaag was een positeve dag. Tijdens mijn korte runs in de eerste vrije training kon ik mijn snelheid niet echt laten zien door de rode vlag, maar de lange runs zagen er positief uit", aldus Verstappen op zijn eigen website.

"Op dit moment staan we nog iets achter op Mercedes, maar de temperatuur zou zondag omhoog gaan en dat is in ons voordeel. Op een droge baan kunnen we een goed resultaat scoren en in de regen zeker."

De net 20-jarige Verstappen klokte in de eerste vrije training de zesde tijd. Sebastian Vettel van Ferrari was de snelste. In de tweede vrije training klokte Mercedes-rijder Lewis Hamilton de beste rondetijd.

Derde vrije training

Zaterdag staan de derde vrije training (5.00 uur) en de kwalificatie (8.00 uur) op het programma in Japan. Zondag is om 7.00 uur de race.

De Grand Prix van Japan volgt een week nadat Verstappen in Maleisiƫ voor de tweede keer in zijn loopbaan een race won. In 2016 was hij bij zijn Red Bull Racing-debuut de beste in Spanje.

Vorig jaar werd hij tweede op Suzuka. De overwinning ging toen naar de latere wereldkampioen Nico Rosberg. Zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton werd toen derde.

