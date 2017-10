Verstappen vindt vooruitgang bij Red Bull in 2017 'erg indrukwekkend'

"We hebben in vergelijking met het begin van het seizoen een totaal andere auto als het gaat om de balans. De wagen is veel completer", zei Verstappen donderdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Japan op een vraag van Motorsport.com.

"De eerste paar races was de auto heel onvoorspelbaar. Als je een aanpassing deed, dan reageerde de auto daar heel anders op dan de engineers of wij verwachtten. De wagen was dus heel moeilijk af te stellen. Als je nu iets verandert, dan is het resultaat meer in lijn met wat de engineers verwachten. Dat is natuurlijk altijd positief."

Red Bull was bij de eerste race in Australië zo'n anderhalve seconde per ronde trager dan Mercedes en Ferrari, maar dat gat is inmiddels zo goed als gedicht. Afgelopen weekend in Maleisië behaalde Verstappen zelfs de tweede overwinning in zijn nog prille Formule 1-loopbaan.

Zoektocht

"We zaten er in het begin van het seizoen erg ver vanaf", weet ook Verstappen. "In sommige races eindigden we zelfs op een minuut achterstand. Om van daar terug te komen naar waar we nu zijn, is erg indrukwekkend. Natuurlijk hadden we liever gehad dat de auto al zo was aan het begin van het seizoen. Maar ik denk dat we onze lessen dit jaar geleerd hebben en hopelijk zijn we volgend jaar vanaf het begin meteen heel competitief."

Verstappen weet niet of hij met de RB13 in staat is om dit seizoen nog een keer als eerste over de finish te komen. "We moeten hier in Japan opnieuw laten zien dat we een heel goed chassis hebben. Het is altijd een zoektocht naar de juiste afstelling. Soms gaat dat makkelijk, soms wat moeilijker. Hopelijk gaat het hier gemakkelijk, maar we zullen moeten afwachten tot vrijdag of zaterdag, afhankelijk van wat het weer gaat doen."

Na Japan reizen de coureurs in de komende twee maanden nog af naar de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari) gaan uitmaken wie er met de wereldtitel vandoor gaat. Verstappen bezet op gepaste afstand de zesde plaats in het algemeen klassement.

