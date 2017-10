Alles over GP Japan: 'Kans is klein dat Verstappen opnieuw wint'

Voor veel coureurs is de race op Suzuka één van de hoogtepunten van het Formule 1-seizoen. Zowel de sfeer in Japan als de afwisselende lay-out van het circuit met snelle en trage bochten laat het hart van menig coureur sneller kloppen. Van de 32 Japanse Formule 1-races werden er 28 op dit circuit verreden.

Tijdens de eerste twee edities werd er op de meer oostelijk gelegen Fuji Speedway geracet en ook in 2007 en 2008 werd er naar dit circuit uitgeweken. Om financiële redenen keerde de Grand Prix vanaf 2009 terug op Suzuka.

Nico Rosberg won vorig jaar voor het eerst in zijn carrière in Japan. Max Verstappen behield zijn tweede plaats, nadat Mercedes protest aantekende en dat weer introk na een 'onreglementaire verdedigende actie' van de Nederlander tegen Lewis Hamilton. De Brit bleef daardoor derde in een verder tamme race.

Mercedes won sinds 2014 alle races op Suzuka maar de aanloop naar deze editie verloopt niet zonder problemen. In Singapore en Maleisië kende het Duitse team twee lastige weekenden, ondanks de overwinning en tweede plek van Hamilton.

"We hebben een fundamenteel probleem", zei teambaas Toto Wolff vorig weekend tegen Sky Sports, doelend op de zoektocht naar grip. Dat de wegligging van de Mercedessen niet goed is, bleek al in de vrijdagtraining in Maleisië waar zowel Hamilton als Valtteri Bottas van de baan vlogen door een gebrek aan houvast.

Niet alleen Mercedes kampte met technische malheur. Bij Ferrari hadden zowel Sebastian Vettel als Kimi Raikkonen motorproblemen. Vettel kon daardoor geen tijd neerzetten in de kwalificatie en moest de race achteraan beginnen. Raikkonen kreeg onderweg naar de grid een probleem met zijn batterij en kon niet starten. Ferrari heeft daarom uit voorzorg alle motoronderdelen van beide auto's gecontroleerd voor de Grand Prix van Japan.

Circuit: Suzuka

Aantal rondes: 53

Lengte circuit: 5.807 km

Aantal bochten: 18

Recordwinnaar: Michael Schumacher: 6 (1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004)

Ronderecord: Kimi Raikkonen (McLaren, 2005) 1.31,540

Laatste vijf winnaars:

2016: Nico Rosberg (Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Red Bull)

2012: Sebastian Vettel (Red Bull)

De top tien van vorig jaar:

1. Nico Rosberg (Mercedes) 1:26.43,333

2. Max Verstappen (Red Bull) +4,978

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +5,776

4. Sebastian Vettel (Ferrari) +20,269

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) +28,370

6. Daniel Ricciardo (Red Bull) +33,941

7. Sergio Perez (Force India) +57,495

8. Nico Hulkenberg (Force India) +59,177

9. Felipe Massa (Williams) +1.37,763

10. Valtteri Bottas (Williams) +1.38,323

Kenner

Oud-coureur en commentator Allard Kalff denkt niet dat Verstappen na Maleisië ook in Japan wint. "Misschien kan hij wel op herhaling voor een podiumplaats. Maar dan moet Max zich wel in de top vijf kwalificeren. De kans dat hij net als in Maleisië wint, is klein. Mercedes heeft een auto die beter bij de karakteristieken van het circuit past."

"Er zijn meer factoren van invloed", vervolgt hij. "Op de twee lange rechte stukken zijn topsnelheid belangrijk maar er zit ook een stuk in waar grip en neerwaartse kracht nodig zijn. Bovendien is het in Japan minder warm en klam dan in Maleisië."

De hitte was een factor voor het mindere presteren van Mercedes in Maleisië. Desondanks wist Hamilton zijn voorsprong in het wereldkampioenschap te vergroten. "Vettel kan zichzelf wel een aantal dingen verwijten na de laatste Grands Prix. Hij en Ferrari wisten de laatste twee wedstrijden niet te winnen terwijl dat wel kon. Zij zijn echt de grootste vijand van zichzelf. Maar pech hoort er nou eenmaal bij: vraag maar aan Verstappen", zegt Kalff met een knipoog.

Bottas en Kvyat

Bij Bottas loopt het sinds zijn contractverlenging bij Mercedes medio september een stuk minder. In Maleisië bereikte hij een dieptepunt door meer dan een halve minuut achter teamgenoot Hamilton te eindigen. Dat lag niet aan de Fin zelf, vindt Kalff. "Mercedes had een lastige vrijdag en besloot daarom een ander aerodynamicapakket op de auto te zetten. Daar is Hamilton weer van afgestapt op zaterdag maar Bottas bleef doorploeteren. Daar is dus een technische reden voor."

"Verder komt Bottas er nu achter dat rijden voor een topteam anders is dan voor Williams. En hij ziet hoe goed zijn teamgenoot is. Maar als hij de sterke punten meeneemt naar volgend seizoen en de zwakke punten aanpakt, kunnen we aan het eind van 2018 zeggen of hij van het kaliber Hamilton is of de nieuwe Rosberg", zegt de oud-coureur.

“Bottas komt er nu achter dat voor een topteam anders is dan voor Williams” Allard Kalff

Naast Bottas is er nog een andere coureur wiens prestaties onder een vergrootglas liggen. Daniil Kvyat, die al van Red Bull naar Toro Rosso was gedegradeerd door de promotie van Verstappen, moet zijn stoeltje ook dit weekend weer afstaan aan talent Pierre Gasly. "Kvyat zit op de schopstoel maar rijdt waarschijnlijk gewoon in de Toro Rosso volgend jaar", denkt Kalff, omdat Carlos Sainz in 2018 naar Renault vertrekt.

"Het zou terecht zijn als Gasly volgend seizoen een zitje krijgt. Naast Daniil. De vraag is niet of Kvyat goed genoeg is voor de Formule 1. De vraag is: wie is er dan beter? Ik zou niemand weten in het Red Bull-talentenprogramma die nu klaar is voor de koningsklasse. Maar Kvyat moet nu even plaatsmaken omdat Sainz dit seizoen bijna alle punten voor het team binnenhaalt. Die vervang je niet zomaar."

Terug naar het wereldkampioenschap. Kalff denkt dat Hamilton in Japan wint. "Ik hoop dat Verstappen tweede wordt en Vettel mag dan als derde eindigen." Die uitslag zou haast beslissend in het kampioenschap zijn, denkt Kalff. "Als Hamilton na Suzuka nog verder op voorsprong staat, zit hij in een zetel. Dan mag Vettel alle wedstrijden winnen en Hamilton overal tweede worden om nog steeds kampioen te worden. Zolang Hamilton de races blijft winnen die hij niet zou moeten winnen en punten blijft scoren wanneer het niet goed gaat, dan word je gewoon wereldkampioen. Dan moet het zo zijn."

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 6 oktober

03.00 uur-04.30 uur: Eerste vrije training

07.00 uur-08.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 7 oktober

05.00 uur-06.00 uur: Derde vrije training

08.00 uur-09.00 uur: Kwalificatie

Zondag 8 oktober

07.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Lewis Hamilton (Mercedes, 281 punten)

2. Sebastian Vettel (Ferrari, 247 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 222 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 177 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 138 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 93 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 76 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 57 punten)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso, 48 punten)

10. Niko Hulkenberg (Renault, 34 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (503 punten)

2. Ferrari (385 punten)

3. Red Bull (270 punten)

4. Force India (133 punten)

5. Williams (65 punten)

6. Toro Rosso (52 punten)

7. Renault (42 punten)

8. Haas (37 punten)

9. McLaren Honda (23 punten)

10. Sauber (5 punten)

Volgende race: GP Verenigde Staten, 22 oktober, Circuit of the Americas