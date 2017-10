Ferrari gaat onderdelen vervangen na rampzalig weekend in Maleisië

"We bekijken van alle onderdelen afzonderlijk of ze voldoen aan onze standaard", zei Ferrari-baas Sergio Marchionne maandag bij een evenement in het Noord-Italiaanse Rovereto, waar hij een eregraad kreeg voor zijn werk als ingenieur.

Tijdens de Grand Prix in Maleisië moest Sebastian Vettel door problemen in de kwalificatie als laatste van start. Na een inhaalrace werd de Duitser nog vierde. Kimi Raikkonen, de andere coureur van Ferrari, had zich als tweede gekwalificeerd, maar zijn motor begaf het kort voor de start.

"Het ziet er erg slecht uit als je een auto nog voor de opwarmronde van de startgrid moet wegduwen. Het is om gek van te worden en de haren uit je hoofd te trekken", oordeelde Marchionne.

Onbetwistbaar

De Italiaan denkt dat Max Verstappen de race zondag niet gewonnen zou hebben als de twee Ferrari's bespaard van pech waren gebleven. "Het is een onbetwistbaar feit dat de beide Ferrari's zondag iedereen hadden kunnen verslaan. Zonder externe factoren zouden we eerste en tweede zijn geworden. Dat is erg positief."

"Dat was eigenlijk ook al het geval in Singapore", doelt Marchionne op de race van ruim twee weken geleden, waarbij Raikkonen en Vettel in de eerste ronde uitvielen na een crash met Verstappen.

Met nog vijf races te gaan staat Vettel 34 punten achter op WK-leider Lewis Hamilton. De Grand Prix van Japan begint zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd. De vrije trainingen zijn op vrijdag (3.00 uur en 7.00 uur) en zaterdag (5.00 uur), waarna om 8.00 uur de kwalificatie begint.