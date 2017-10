Grieperige Verstappen beleefde ondanks triomf 'een van slechtste dagen'

"Ik zou me normaal gesproken eigenlijk heel goed moeten voelen na zo'n overwinning, maar het was qua gevoel een van de slechtste dagen van het jaar", zei Verstappen maandag in het televisieprogramma Peptalk.

Verstappen, die een dag voor zijn knappe zege zijn 20e verjaardag had gevierd, had nauwelijks geslapen voor de race in Maleisië. "Ik voelde me al een week niet goed. Griep, een verstopte neus, pijn in m'n spieren. Ik was ziek en voelde me gewoon niet goed."

Hoewel hij zelden zo'n zware race had gereden, passeerde hij Hamilton in de vierde ronde met een fraaie inhaalactie en gaf hij die voorsprong in het restant niet meer weg. De Limburger reed onbedreigd naar zijn tweede Grand Prix-winst. "Alles voelde gewoon goed aan, dat was voor mij de eerste keer in de Formule 1."

Japan

Vrijwel direct na de race vloog Verstappen al naar Japan, waar komend weekend geracet wordt. "Ik voel me nu wel al wat beter, maar ik heb ook nog even", blikt hij alvast vooruit op de race op Suzuka.

Ook in Japan hoopt Verstappen weer om de podiumplekken mee te kunnen doen, al weet hij dat het niet makkelijk zal worden. "Ferrari is nog altijd heel sterk en Mercedes heeft het altijd wel moeilijk in Maleisië, dus het is even afwachten hoe het zal zijn in Japan."

Verstappen merkt wel dat zijn RB13 zich steeds beter kan meten met de concurrentie. "Ik wist wel dat er heel veel dingen aan zaten te komen. We zijn weer wat dichterbij gekomen, dus daar ben ik heel blij mee."

​Live op de hoogte blijven van al het Formule 1-nieuws? Download de NUsport-app