Vettel gelooft ondanks gat van 34 punten nog in vijfde wereldtitel

De 30-jarige Duitser begon zondag bij de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Maleisië achteraan, maar werd uiteindelijk nog knap vierde.

"Ik ben nog steeds optimistisch, omdat ik weet dat we een snelle wagen hebben", aldus Vettel. "Dus wat dat betreft maak ik me geen zorgen."

De viervoudig wereldkampioen begon sterk aan het seizoen en leek dit jaar de dominantie van Mercedes te kunnen doorbreken. Hij won vier races, maar de laatste vier Grands Prix moest hij Hamilton steeds voor zich dulden.

"We moeten nu zorgen dat we afkomen van de technische problemen", aldus Vettel. Hij begon in Maleisië achteraan doordat hij tijdens de kwalificatie al vroeg uitviel met een turboprobleem.

Gridstraf

Voor Vettel dreigt een gridstraf voor de race van komende zondag in Japan. Zijn Ferrari raakte zondag flink beschadigd toen hij tijdens uitloopronde op Williams-rijder Lance Stroll botste, waardoor mogelijk de versnellingsbak vervangen moet worden.

"We gaan de versnellingsbak onderzoeken maar het zou inderdaad kunnen dat ons nog een nare verrassing te wachten staat. Ik hoop van niet, want het was totaal onnodig", aldus Vettel.

Er staan dit seizoen nog vijf Grands Prix op het programma. Na Japan strijkt de Formule 1 nog neer in de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.

Hamilton leidt in de WK-stand met 281 punten, voor Vettel (247) en Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas (222). Verstappen is met 93 punten de nummer zes.

