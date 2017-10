'Verstappen kan dit seizoen met wat geluk nóg een race winnen'

"Ik denk dat hij nog een paar podiumplaatsen kan pakken en met wat geluk wellicht zelfs nóg een race kan winnen", zegt Van der Garde maandag tegen NUsport.

Volgens de 32-jarige Utrechter liggen er komend weekend in Japan al kansen voor de coureur van Red Bull Racing. "Suzuka is een circuit met snelle bochten en veel downforce, dat ligt hem. Datzelfde geldt voor het circuit in Brazilië."

Zijn zege in Maleisië zondag was voor Verstappen een zeer welkome opsteker nadat hij dit seizoen door technische problemen vaak uitviel. Van der Garde vindt dat het succes op het Sepang International Circuit laat zien hoe goed de 20-jarige Limburger met die tegenslag is omgegaan.

"Er is heel veel misgegaan, dat is mentaal heel zwaar en moeilijk. Het blijft natuurlijk storend voor hem dat hij niet vaker op het podium heeft gestaan en dat hij minder punten heeft dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo", zegt hij.

"Maar het weekend in Maleisië zal Max echt goed doen. Hij reed heel gecontroleerd, was snel waar hij snel moest zijn en spaarde zijn banden waar het kon. Hij heeft dit op eigen kracht gedaan en dat laat zien hoe goed hij mentaal is."

Pannenkoeken

Van der Garde vindt dat de overwinning van Verstappen samen met de zege van teamgenoot Ricciardo eerder dit jaar in Azerbeidzjan laat zien dat Red Bull na een moeilijke start van het seizoen op de weg terug is.

"Red Bull is een team dat altijd sterker wordt en heel goed kan terugkomen met updates aan de auto. Dat heeft ze nu dus al twee overwinningen opgeleverd", aldus de voormalig Caterham-coureur.

"We moeten niet vergeten dat het geen pannenkoeken zijn. Ze hebben alleen aan het begin van dit jaar even niet opgelet. Ze zijn nu terug waar ze horen."

Tweevoudig Grand Prix-winnaar Verstappen vloog zondagavond al met Red Bull naar Japan om zich voor te bereiden op de komende Grand Prix op Suzuka, het circuit waar hij vorig jaar tweede werd. De race in Japan begint zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd.

