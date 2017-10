Ricciardo verwacht na zege Verstappen veel van race in Japan

"We hadden in Maleisië enkele nieuwe onderdelen op de wagen", zegt Ricciardo op de website van Red Bull Racing. "Ik denk dat we er in Suzaka opnieuw voor gaan. Het ziet er goed uit voor ons op de circuits met veel downforce."

Ricciardo was blij voor Verstappen, die na veel pech zijn eerste zege van het seizoen boekte. Met zijn eigen derde plaats was de vijfvoudig Grand Prix-winnaar eveneens tevreden. Hij stond voor de achtste keer dit seizoen op het podium.

"Voor Max is dit een grote zege. Hij heeft het hele weekend sterk gereden, ik wil hem feliciteren met zijn overwinning", zei de 28-jarige Australiër.

Ellebogen

Ricciardo moest op het circuit van Sepang behalve Verstappen ook Lewis Hamilton voor zich dulden. In de slotfase kwam hij nog onder druk te staan van Sebastian Vettel, die vanaf de laatste plek was gestart en na een inhaalrace vierde werd.

"In het begin van de race had ik de hoop dat ik tweede kon worden. Maar na de pitstops was het meer een kwestie van mijn derde plek verdedigen ten opzichte van Sebastian."

"Ik was er op voorbereid dat ik mijn ellebogen moest gebruiken om het hem zo moeilijk mogelijk te maken. Maar ik was verbaasd dat hij slechts één fatsoenlijke aanval kon plaatsen", aldus Ricciardo.

"Ik had graag wat meer strijd gehad, want al met al was het een eenzame race. Maar dit dubbele podium is een erg mooi resultaat voor ons."

Japan

Het team van Red Bull vloog zondagavond al naar Japan om zich voor te bereiden op de komende Grand Prix.

De vrije trainingen op het circuit van Suzuka zijn op vrijdag (3.00 en 7.00 uur Nederlandse tijd) en op zaterdag (5.00 uur). Op zaterdag begint om 8.00 uur de kwalificatie. De race start zondag om 7.00 uur.