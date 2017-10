Mercedes maakt zich zorgen ondanks grotere voorsprong in WK-stand

Hamitlon eindigde op twaalf seconden achterstand van Verstappen op de tweede plek. Hij liep daardoor zes punten uit in de WK-stand op Vettel.

De Duitser moest op de laatste plaats beginnen en eindigde na een inhaalrace als vierde in Sepang. Het verschil tussen de Brit en de Duitser bedraagt na zondag 34 punten, met nog vijf races voor de boeg.

"Ik ben erg down", zei Mercedes-teambaas Toto Wolff tegen Sky Sports. "We zijn uitgelopen op Ferrari, maar we onze snelheid was niet in orde dit weekend."

"We waren een halve seconde per ronde trager dan Ferrari. En als Verstappen tot aan het einde volle bak had gereden, was hij ook een halve seconde per ronde sneller geweest."

Hitte

Wolff vermoedde dat de slechte prestaties veroorzaakt werden door de hitte in Maleisië. "Hoe kan het dat we op veel circuits zo snel zijn en dat we banden hier oververhit raakten?", vroeg de Oostenrijker zich hardop af.

"In Singapore waren we nog erg snel op de natte baan. We moeten nu kalm blijven en analyseren wat er mis ging."

Daar heeft Mercedes weinig tijd voor, want volgend weekend staat de Grand Prix van Japan op het programma. "Het circuit van Suzaka ligt ons op papier erg goed. Maar we verlaten Maleisië met vraagtekens."

Vettel

Vettel crashte kort na de finish toen hij Lance Stroll afsneed. De wedstrijdleiding besloot de Duitser niet te bestraffen wegens het incident. Vettel moest uit wrak van zijn Ferrari stappen en liftte met Pascal Wehrlein mee naar de pitstraat.

De coureur van Ferrari had het gevoel dat zijn auto de snelste op de baan was. Door een technisch probleem tijdens de kwalificatie moest hij als laatste van start. Zijn teamgenoot Kimi Raikkonen moest kort voor de start opgeven met een motorprobleem.

"We hebben een snelle auto. Als ik niet zover naar achteren was gestart, hadden we gewonnen", dacht Vettel. "In grote delen van de race was ik vandaag de snelste."