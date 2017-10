Verstappen kan geluk niet op met tweede GP-zege op 'perfect moment'

"Ongelooflijk", jubelde de zaterdag 20 jaar geworden Nederlander op het podium van het Sepang International Circuit. "Vooral na zo'n seizoen komt dit op een perfect moment, ik was heel erg blij toen ik over de finish kwam."

De Red Bull Racing-coureur mocht door technische problemen bij de Ferrari van Kimi Raikkonen vanaf de tweede positie beginnen en passeerde al in de vierde ronde Lewis Hamilton, die van pole position gestart was.

"Ik zag dat Lewis het lastig had", blikte Verstappen terug. "Hij had natuurlijk meer te verliezen dan ik met het oog op het kampioenschap. Van daaruit heb ik mijn eigen race kunnen rijden."

Stressen

Verstappen werd dit seizoen geplaagd door pech, maar zondag zat alles mee voor hem in Maleisië. "Het was een zware race, maar met de snelheid zat het wel goed. Ik ben een beetje moe en aan het einde was het behoorlijk stressen, maar misschien had ik dat ook wel nodig."

Voor de Limburger was het zijn tweede overwinning nadat hij vorig jaar al had gewonnen in Barcelona. Door zijn zege in Sepang is hij de jongste coureur ooit die meerdere Grands Prix wint in de Formule 1.