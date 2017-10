Red Bull-teambaas Horner blij dat Verstappen na alle pech eindelijk wint

"Hij heeft dit jaar zoveel pech gehad. Daarom ben ik ongelooflijk blij voor hem dat hij heeft gewonnen", zei Horner zondag tegen Ziggo Sport op het circuit van Sepang.

In zeven van de veertien voorgaande races wist Verstappen de finish niet te halen. In de meeste gevallen lagen technische problemen aan zijn uitvalbeurt ten grondslag. Zondag was de Red Bull echter ijzersterk en was de wagen sneller dan de Mercedes van WK-leider Lewis Hamilton.

Verstappen won een dag na zijn twintigste verjaardag zijn tweede Grand Prix. In mei 2016 schreef hij tijdens zijn debuutrace voor Red Bull zijn eerste race op zijn naam in Barcelona.

Na zijn zege in Maleisië is hij de jongste coureur ooit met meerdere overwinningen in de Formule 1. Daarmee boekt Verstappen een nieuw record. Eerder was hij al de jongste coureur ooit en de jongste winnaar aller tijden.

Decennium

"Dit was de beste manier voor Verstappen om aan een nieuw decennium te beginnen", zei Horner. "Hij heeft het fantastisch gedaan vandaag."

"De manier waarop hij Hamilton inhaalde was prima en daarna heeft hij de leiding uitgebreid en is hij verder niet in de problemen gekomen. Hij heeft de race op een geweldige manier gecontroleerd."