IJzersterke Verstappen soeverein naar winst in Maleisië

In mei 2016 won Verstappen op het circuit van Barcelona zijn eerste Grand Prix. De coureur van Red Bull Racing werd dit jaar geplaagd door technische problemen en finishte slechts in zeven van de voorgaande veertien races. Alleen in China wist hij met een derde plek een podiumplaats te veroveren.

De zege op het circuit van Sepang was soeverein. Verstappen had zich zaterdag als derde gekwalificeerd, maar profiteerde al voor de start van het uitvallen van Kimi Raikkonen. In de vierde ronde wist de Limburger de van pole position gestarte Lewis Hamilton te passeren, om in het restant van de race niet meer in de problemen te komen.

Met zo'n tien seconden voorsprong op de WK-leider kwam Verstappen als eerste over de finish. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo completeerde het podium in Maleisië, waar dit jaar voor het laatst een Grand Prix gehouden werd.

Raikkonen

Voor de start waren er problemen aan de Ferrari-motor van Raikkonen. De Fin, die zich als tweede had gekwalificeerd, kon niet van start. Verstappen schoof daardoor voor het begin van de race op naar de tweede plek.

Het werd zo een dramatisch weekend voor Ferrari, want Sebastian Vettel moest door problemen aan de auto tijdens de kwalificatie als laatste van start. In de eerste drie ronden knokte de Duitser zich al naar de elfde plek.

Verstappen wist bij de start ternauwernood Valtteri Bottas en Ricciardo achter zich te houden. In de vierde ronde slaagde de zaterdag 20 jaar geworden Nederlander erin om Hamilton binnendoor te passeren en de leiding in de race te pakken. "That's how we do it!", sprak de Nederlander vol bravoure over de teamradio.

Terwijl Verstappen ongeveer een halve seconde per ronde sneller was dan Hamilton en gestaag uitliep, bewees ook Ricciardo dat de Red Bulls in Maleisië ijzersterk waren. De Australiër heroverde de derde plek op Bottas, die hij bij de start was kwijtgeraakt.

Pitstops

Na twintig rondes was Vettel opgeklommen naar de vijfde plek. Hamilton besloot als eerste van de coureurs vooraan een pitstop te maken, snel daarna gevolgd door Verstappen. Daardoor reed Ricciardo enkele ronden aan de leiding, totdat ook hij stopte voor een bandenwissel.

Verstappen kreeg opnieuw de leiding in handen, met een voorsprong van zo'n vijf seconden op Hamilton. Vettel wist bij zijn pitstop Mercedes-coureur Bottas voor te blijven, waardoor hij op de vierde plek terechtkwam en de schade ten opzichte van Hamilton in de strijd om de wereldtitel beperkt hield.

De Brit koestert met nog vijf races te gaan een voorsprong van 34 punten. Verstappen blijft ondanks zijn zege op de zesde plek in de WK-stand.

Na zijn pitstop wist Verstappen zijn marge ten opzichte van Hamilton langzaam maar zeker te vergroten. Vettel probeerde in de slotfase tevergeefs Ricciardo in te halen en moest genoegen nemen met de vierde plek.

Volgende week wordt in Japan de volgende Grand Prix verreden.