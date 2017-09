Vettel verwijt Ferrari niets ondanks dramatische dag in Maleisië

Door zijn uitvalbeurt, veroorzaakt door een probleem met de turbo, start de viervoudig wereldkampioen zondag als laatste op het Sepang International Circuit.

"Dit niet wat je wil, zeker niet op een dag waarop je je goed voelt. De auto voelde ook goed, maar helaas kon ik dat niet laten zien", zei Vettel na zijn teleurstellende dag.

"Hoewel dit een slechte dag is, moet de blik op de race van morgen. We moeten uitzoeken wat het probleem precies is."

Motor

Tussen de derde vrije training en de kwalificatie werd de motor in de auto van de Duitser vervangen. Vettel bewonderde de snelheid waarmee de teamleden te werk gingen.

"We dachten dat het misschien te laat zou komen voor de kwalificatie, maar het lukte toch. De teamleden hebben echt een wonder verricht", aldus de nummer twee van de WK-stand.

"Ze hebben zo snel werk geleverd. Het is jammer dat ik dat vervolgens niet kon verzilveren op de baan."

Vettel behaald bij de vorige race in Singapore geen punten en lijkt te moeten vrezen dat de kloof met concurrent Lewis Hamilton, die in Maleisië vanaf pole position vertrekt, na dit weekend nog groter is.

