Verstappen blij met herstel in kwalificatie na 'slechte' derde training

"De laatste training ging best wel slecht. Er was geen balans in de auto", zei Verstappen, die zondag de derde plaats op de startgrid bezet, voor de camera van Ziggo Sport.

"Het ging gewoon niet. Het was glijden in de bochten, er was geen balans en geen vertrouwen. Ik rijd best wel anders dan Daniel (Ricciardo, red.) en we kregen het gewoon niet voor elkaar om de auto goed af te stellen. Er was wat twijfel over wat we zouden doen."

Tot opluchting van Verstappen ging het in de kwalificatie beter. "Toen hebben we het om kunnen draaien. We hebben er het beste van gemaakt en de derde plaats is prima."

In de derde vrije training klokte Verstappen de zesde tijd. Op vrijdag kwam hij in de eerste en tweede oefensessie tot respectievelijk de snelste en vierde tijd.

Profiteren

De jarige Verstappen, die zaterdag 20 jaar werd, gaf minder dan een halve seconde toe op Mercedes-rijder Lewis Hamilton, die pole position pakte. Het geeft de Limburger hoop op een goed resultaat in de race.

"Op dit circuit mogen we er blij mee zijn. We staan er maar vier of vijf tienden achter, dus in de race kunnen we daar hopelijk van profiteren."

De race in Maleisië begint zondag om 9.00 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de overwinning in Maleisië naar Red Bull-coureur Ricciardo. Verstappen eindigde toen knap als tweede, voor Nico Rosberg van Mercedes, die derde werd.

Live op de hoogte blijven van de Grand Prix van Maleisië dit weekend? Download de NUsport-app