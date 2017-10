Verstappen start als derde in GP Maleisië, Vettel begint achteraan

De jarige Verstappen (20) kwam in het laatste deel van de kwalificatie namens Red Bull Racing op supersofts tot een tijd van 1.30,541. Hamilton (1.30,076) en Ferrari-rijder Kimi Raikkonen (1.30,121) waren nipt sneller.

De top tien op de grid wordt gecompleteerd door Daniel Ricciardo (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes), Esteban Ocon (Force India), Stoffel Vandoorne (McLaren), Nico Hülkenberg (Renault), Sergio Perez (Force India) en Fernando Alonso (McLaren).

Vettel, die in de WK-stand als nummer twee 28 punten toegeeft op leider Hamilton, kende in Q1 van de kwalificatie problemen met zijn turbo en viel al snel uit.

Hamilton staat voor de zeventigste keer op pole in zijn carrière. Het was voor het vierde jaar op rij dat de Brit de snelste was in de kwalificatie in Maleisië.

Hamilton

Naast Vettel zat de kwalificatie er na Q1 op voor Romain Grosjean, Kevin Magnussen (beiden Haas F1) en Pascal Wehrlein en Marcus Ericsson, die allebei voor Sauber rijden.

In het tweede deel vielen Williams-coureurs Felipe Massa en Lance Stroll, Renault-rijder Jolyon Palmer en het Toro Rosso-duo Carlos Sainz en Pierre Gasly af.

Van de tien overgebleven coureurs bleek Hamilton, die tot dusver geen topweekend kende, toch weer de snelste. Verstappen klokte knap de derde tijd op minder dan een halve seconde van de Mercedes-coureur. Raikkonen kwam in een ultieme poging ook net niet aan de tijd van Hamilton.

Derde vrije training

Eerder zaterdag noteerde Verstappen bij de derde vrije training de zesde tijd. Ferrari-rijder Raikkonen was toen de snelste op het Sepang International Circuit.

Verstappen kwam vrijdag bij de eerste en tweede vrije training tot respectievelijk de snelste en vierde tijd. De race in Maleisië begint zondagochtend om 9.00 uur Nederlandse tijd.

Vorig jaar ging de overwinning in Maleisië naar Red Bull-coureur Ricciardo. Verstappen eindigde toen knap als tweede, voor Nico Rosberg van Mercedes, die derde werd.

