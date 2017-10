Verstappen vindt dat Red Bull moet verbeteren om Ferrari te verslaan

"Op dit moment kunnen we de strijd met Ferrari nog niet aan. Sebastian (Vettel, red) was erg snel", zei Verstappen na afloop van de eerste twee vrije trainingen in Sepang.

Verstappen was in de eerste oefensessie op een nat wegdek nog wel de snelste, maar toen het tijdens de tweede oefensessie droog was, moest de 19-jarige Nederlander bijna een seconde toegeven op Vettel.

"We hebben een aantal dingen met de auto geprobeerd, al werkten deze nog niet zo goed op de nieuwe supersofts. Toen ik terugkeerde in de pits hebben we weer wat veranderd, maar je weet dat het op gebruikte banden niet zo geweldig is om een goede ronde te rijden", aldus Verstappen.

"Desondanks heb ik mijn rondetijd nog met vier tienden verbeterd. Zaterdag zal het beter gaan, maar we moeten ons nog verbeteren om Ferrari dan te verslaan."

Rode vlag

Verstappen kon door de rode vlag na de crash van Romain Grosjean geen lange run doen en weet dus niet hoe hij er daadwerkelijk voorstaat. "De tijden van Daniel (Ricciardo, red.) waren niet slecht, maar ze waren niet zo goed als die van Sebastian. We hopen op regen, aangezien we dan altijd beter zijn. Op een droge baan kan het beter. Het is niet zoals in Singapore, waar we het snelst waren."

"Al met al was het een positieve dag. Ik had geen grote problemen, maar we moeten hard blijven werken om de auto te verbeteren. Hetzelfde geldt voor de balans. Deze was niet slecht, maar kan nog iets verbeterd worden. Dan zullen we zien of we Ferrari kunnen aanvallen, maar op dit moment lijken ze erg sterk."

Zaterdag staan de derde vrije training (8.00 uur) en kwalificatie (11.00 uur) op het programma. Zondag start de race om 9.00 uur Nederlandse tijd.

Verstappen, die zaterdag zijn twintigste verjaardag viert, werd vorig jaar tweede in Maleisië. De winst ging toen naar Ricciardo.

Live op de hoogte blijven van de Grand Prix van Maleisië dit weekend? Download de NUsport-app