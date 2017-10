Wolff spreekt na vrije trainingen over 'fundamenteel probleem' Mercedes

"Er zat een gremlin in de auto", zei Wolff tegen SkySports. "Het waren moeilijke sessies voor ons. Vanaf het eerste moment hadden we problemen, zowel in droge als in natte omstandigheden en op alle banden."

"We hebben een fundamenteel probleem. Dit was één van onze ergste vrijdagen die ik mij kan herinneren. We moeten de oorzaak achterhalen dus dat wordt overwerken vannacht", aldus de 45-jarige Oostenrijker.

Hamilton beaamde dat zo'n achterstand op de vrijdag zeldzaam is voor het team uit Brackley. "Het was een ongebruikelijke vrijdag", blikte de Brit terug op de vrije trainingen.

Hamilton kwam in beide trainingen niet verder dan de zesde tijd. Bottas moest tot twee keer toe genoegen nemen met de zevende plek. In de eerste training zette Max Verstappen de snelste tijd neer en in de tweede sessie was Sebastian Vettel de snelste.

Verschrikkelijk

"De auto was verschrikkelijk in de regen terwijl we de vorige keer juist sterk waren op een natte baan. In de droge tweede vrije training ging het niet veel beter. We moeten dus iets veranderen", concludeerde van Hamilton, die aan de leiding gaat in het kampioenschap.

Zaterdagochtend krijgt Mercedes de laatste kans om nog iets aan de problemen te doen. Om 8.00 uur is de derde en laatste vrije training voordat de kwalificatie om 11.00 uur begint. Zondag start om 9.00 uur de race op het circuit van Sepang.

Live op de hoogte blijven van de Grand Prix van Maleisië dit weekend? Download de NUsport-app