Formule 1 ook komende drie jaar naar China

Daarmee bestaat de Formule 1 komend seizoen definitief uit 21 races. Maleisië, waar dit weekend voor het laatst geracet wordt, verdwijnt van de kalender, terwijl Duitsland en Frankrijk terugkeren in de Formule 1.

"We zijn erg tevreden dat we overeenstemming hebben bereikt en dat de Chinese Grand Prix de komende drie jaar onderdeel blijft van ons programma", zegt Formule 1-voorzitter Chase Carey. "Dit is een groot land waar al is aangetoond dat er een overweldigende belangstelling is voor onze sport."

"We zijn ervan overtuigd dat er een nog niet ontdekt potentieel is in China. Daarom is deze contractverlenging zo belangrijk voor ons", aldus Carey.

Nog populairder

De Chinese Grand Prix maakt sinds 2004 deel uit van de Formule 1. Steeds werd de race in Shanghai gehouden.

"De Grand Prix is jaarlijks het belangrijkste evenement in Shanghai", zegt Jiang Lan, voorzitter van Shanghai Juss Sports Development dat de race organiseert. "Daarom zijn we dolgelukkig dat de Formule 1 ook de komende drie jaar naar China komt."

"We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de Formule 1 in de toekomst nog populairder wordt.

Lewis Hamilton won in april dit jaar de Grand Prix van China. De Brit was al vijf keer de beste in Shanghai. Max Verstappen boekte met een derde plek zijn enige podiumplaats van dit jaar in China.