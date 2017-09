Verstappen zet snelste tijd neer bij eerste vrije training in Maleisië

Daarmee was Verstappen ruim zeven tienden van een seconde sneller dan zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo (1.49,719).

De openingstraining in Maleisië begon bijna een half uur later vanwege de regen. Op de nog natte baan was Verstappen aan het einde van de sessie ruim sneller dan zijn concurrenten.

"In het begin hadden we wat te veel voorvleugel afgesteld, maar toen dit verholpen was, was de balans redelijk goed. Ik heb dus niet veel te klagen", zegt Verstappen op zijn eigen website.

McLaren-rijder Fernando Alonso was goed voor de derde tijd (1.50,597), vlak voor de Ferrari's van Kimi Räikkönen (1.50,734) en Sebastian Vettel (1.51,009) en de Mercedessen van Lewis Hamilton (1.51,518) en Valtteri Bottas (1.52,007).

Gasly

Pierre Gasly kende een verdienstelijk debuut bij Toro Rosso. De 21-jarige Fransman, die de komende races Daniil Kvyat vervangt, noteerde met 1.52,380 de negende tijd.

De Indonesiër Seal Geleal nam in de eerste training de plaats in van Carlos Sainz en moest in de Toro Rosso genoegen nemen met de veertiende tijd (1.54,610).

Charles Leclerc reed zijn eerste training bij Sauber. Het Monegaskische talent troefde nipt teamgenoot Pascal Wehrlein af (1.55,280 om 1.55,652). Bij de komende vier races zal de 19-jarige Leclerc tijdens de eerste trainingen Marcus Ericsson vervangen bij Sauber.

De Rus Sergey Sirotkin nam bij Renault eenmalig het stokje over van Nico Hülkenberg en datzelfde gold bij Haas voor de Italiaan Antonio Giovanazzi, die Kevin Magnussen naar de tribune verwees.

Verjaardag

Verstappen, die zaterdag zijn 20e verjaardag viert, werd vorig jaar tweede in Maleisië. De winst ging toen naar Ricciardo.

Vrijdag om 9.00 uur begint de tweede vrije training, zaterdag is de derde oefensessie, gevolgd door de kwalificatie (11.00 uur). De race start zondag om 9.00 uur Nederlandse tijd.