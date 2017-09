Gepromoveerde Gasly heeft te doen met Kvyat bij Toro Rosso

"Uiteraard heb ik met hem te doen. Hij is een heel goede en getalenteerde coureur. Helaas voor hem neem ik zijn stoeltje over", zegt de 21-jarige Gasly donderdag op de persconferentie in Maleisië.

"Ik weet zeker dat we hem terug gaat zien op de grid. We zullen zien wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren."

Toro Rosso liet dinsdag weten dat Gasly in "de komende races" het stoeltje van de twee jaar oudere Kvyat overneemt. Verwacht wordt dat hij de rest van het seizoen voor Toro Rosso rijdt, maar het talent zelf wil daar geen uitspraken over doen.

"Ik heb geen idee hoeveel races ik ga rijden. Het team heeft me verteld om op komend weekend te focussen en mijn uiterste best te doen. Ik heb het in lagere klasses goed gedaan en in de Super Formula-series in Japan vecht ik dit seizoen voor de titel."

Doel

Gasly, die bij Toro Rosso een koppel vormt met Carlos Sainz, weet niet precies wat hij kan verwachen bij zijn debuut in de koningsklasse van de autosport.

"De Formule 1 is nieuw voor me, dus ik heb niet echt een doel. Ik ben hier om zo snel mogelijk te leren aan de zijde van Carlos. We zullen zien waar het toe leidt."

Kvyat werd vorig jaar al teruggezet van Red Bull naar Toro Rosso. Destijds was Max Verstappen, die bij zijn Red Bull-debuut direct de Grand Prix van Spanje won, degene die de Rus voorbijstreefde.

Tot dusver kende Kvyat een zeer matig 2017. De Rus was regelmatig betrokken bij crashes en pakte slechts vier punten in de WK-stand.

De Grand Prix van Maleisië begint zondag om 9.00 uur. De Formule 1 strijkt in de komende maanden komen ook nog neer in Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.