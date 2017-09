Verstappen wil het in Maleisië niet meer over crash in Singapore hebben

"Het is gebeurd en er is niets meer aan te veranderen", zegt de Red Bull Racing-coureur woensdag op zijn eigen site. "Het was een erg ongelukkig moment, maar wat kan ik er aan doen? We zijn nu hier en gaan het opnieuw proberen."

Verstappen, die op de persconferentie in Maleisië uitgerekend naast Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen zat, liet vorige week na de crash weten dat hij vond dat Vettel te veel risico nam. Raikkonen zei dat hij niets aan het voorval kon doen.

De 19-jarige Verstappen denkt dat hij in Maleisië kans heeft op een goed resultaat. "Er kan veel gebeuren, zoals we ook in Singapore zagen: de lichten gingen uit en er lagen direct drie auto’s uit de race. We moeten positief blijven."

Vorig jaar eindigde Verstappen achter Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo knap als tweede op het Sepang International Circuit. Nico Rosberg, de latere wereldkampioen, werd toen derde namens Mercedes.

Competitief

Ondanks een reeks teleurstellende races probeert Verstappen de moed erin te houden. "Dit is niet mijn jaar wat betreft het uitrijden op zondagen, maar meer in het algemeen moet je positief blijven en naar de positieve punten kijken", aldus de 19-jarige Limburger.

"De snelheid is er, dus we proberen het hier in Maleisië gewoon opnieuw en zullen wel zien hoe competitief we zijn. Dat is lastig in te schatten, maar vorig jaar ging het goed en we gaan er weer voor."

Na het huidige Formule 1-seizoen verdwijnt de Grand Prix van Maleisië van de kalender, tot spijt van Verstappen. "Ik zal de baan missen, ik geniet ervan, het is een fijn circuit."

De eerste vrije training in Maleisië begint vrijdag om 5.00 uur Nederlandse tijd, waarna om 9.00 uur de tweede sessie volgt. Zaterdag, wanneer Verstappen 20 jaar wordt, staat de derde training om 8.00 uur op het programma en start de kwalificatie om 11.00 uur. De race is zondag om 9.00 uur.