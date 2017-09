'Formule 1 zeer positief over Grand Prix in centrum Kopenhagen vanaf 2020'

"We hebben enkele zeer positieve bijeenkomsten gehad met het management van de Formule 1", zegt Helge Sander, een voormalig Deens minister die betrokken is bij het project om de Formule 1 naar zijn land te halen.

"Ik heb het gevoel dat de organisatie dolgraag een Grand Prix in Kopenhagen zou hebben."

Huidig minister van industrie Brian Mikkelsen zegt tegen Autosport: "We hebben onze plannen de laatste tijd besproken met privé-investeerders en praten nu openlijk over het project. Het ziet er meer en meer realistisch uit. De Formule 1 kan Kopenhagen enorme publiciteit bezorgen."

Voormalig Formule 1-coureur Jan Magnussen is betrokken geweest bij het ontwerp van het circuit door de stad. De baan voert onder meer langs het parlementsgebouw Christiansborg en over twee bruggen in het centrum.

De 4,5 kilometer lange baan wordt volgens Magnussen "een van de meest spectaculaire van de Formule 1."

Thuiscircuit

Lars Seier Christensen, voormalig directeur van Saxo Bank is een van de drijvende krachten achter de mogelijke Grand Prix in Kopenhagen. "We zullen geen probleem hebben om tickets te verkopen voor de race", voorspelt hij. "We hebben momenteel vier Noord-Europese coureurs in de Formule 1."

Daarmee doelt hij op de Deen Kevin Magnussen, de Zweed Marcus Ericsson en de Finnen Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen. "Hun fans moeten momenteel helemaal naar België of Duitsland reizen om hun favorieten in actie te zien. Kopenhagen kan voor hen een thuiscircuit worden", stelt Christensen.

Een woordvoerder van de Formule 1 wil niets zeggen over de kans op een race in Denemarken. "We hebben meerdere voorstellen ontvangen en verwachten nog meer plannen van racepromotors die graag een Formule 1-race willen promoten."

De kalender is dit jaar met twintig races behoorlijk vol. Komend weekend is Maleisië gastheer voor de Formule 1.

Die race verdwijnt volgend jaar van de kalender om plaats te maken voor het circuit Paul Ricard in Frankrijk. Omdat ook de GP van Duitsland op Hockenheim terugkeert, staan er 21 races op de voorlopige kalender van 2018.