Alles over GP Maleisië: 'Verstappen kan met mazzel in top drie eindigen'

De Grand Prix van Maleisië staat sinds 1999 op de Formule 1-kalender en werd achttien keer verreden. De negentiende editie is voorlopig ook de laatste. Door de toegenomen kosten is de race niet langer rendabel en daarom zal Sepang volgend jaar van de kalender verdwijnen.

Vorig jaar eindigde de race in een één-tweetje voor Red Bull met Daniel Ricciardo voor Verstappen. Hamilton viel in leidende positie uit met een kapotte motor in ronde 41. Nico Rosberg kwam in de eerste ronde in aanraking met Vettel waardoor hij terugviel naar de laatste plaats. De Duitser van Mercedes begon aan een inhaalrace en eindigde nog knap als derde.

Sinds de invoering van de V6-turbomotoren in de Formule 1 drie jaar geleden is er geen team dat in Maleisië domineert. Red Bull en Ricciardo waren vorig jaar de beste, in 2015 won Vettel voor Ferrari en in 2014 zegevierde Hamilton in zijn Mercedes.

Circuit: Sepang International Circuit

Aantal rondes: 56

Lengte circuit: 5,543 km

Aantal bochten: 15

Recordwinnaar: Sebastian Vettel: 4 (2010, 2011, 2013, 2015)

Ronderecord: Juan Pablo Montoya (Williams, 2004) 1.34,223

Laatste vijf winnaars:

2016: Daniel Ricciardo (Red Bull)

2015: Sebastian Vettel (Ferrari)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Red Bull)

2012: Fernando Alonso (Ferrari)

De top tien van vorig jaar:

1. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1:37.12,776

2. Max Verstappen (Red Bull) +2,443

3. Nico Rosberg (Mercedes) +25,516

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) +28,785

5. Valtteri Bottas (Williams) +1.01,582

6. Sergio Perez (Force India) +1.03,794

7. Fernando Alonso (McLaren) +1.05,205

8. Nico Hulkenberg (Force India) +1.14,062

9. Jenson Button (McLaren) +1.21,816

10. Jolyon Palmer (Renault) +1.35,466

Kenner

Oud-coureur Giedo van der Garde baalt ervan dat de race in Maleisië vanaf volgend jaar niet meer wordt verreden. "De atmosfeer is fijn. De mensen daar zijn ontzettend vriendelijk. Daarnaast is de lay-out van het circuit fantastisch. Er zit een hele goede flow in met mooie combinaties van snelle en langzame bochten. Iedereen rijdt daar met veel plezier en ik vind het jammer dat het na dit seizoen afgelopen is. Het gaat natuurlijk om de centjes. Als ze het niet meer kunnen betalen, gaat de race snel van de kalender af."

"Het is lastig te zeggen of Ferrari en Red Bull opnieuw meedingen naar de overwinning op Sepang. Red Bull heeft hier voorheen al gewonnen, maar dit jaar wordt dat lastiger. Op Sepang zijn veel rechte stukken. Daar zijn Mercedes en Ferrari net wat sneller en daarom denk ik dat Red Bull het niet makkelijk gaat krijgen. Desondanks denk ik wel dat ze goed zijn in de hitte met de banden, dus ze maken zeker kans op een podiumplaats."

Na de race twee weken geleden in Singapore heeft Hamilton 28 punten voorsprong op naaste belager Vettel in de WK-stand. Van der Garde verwacht dat de "battle" tussen de Brit en de Duitser in Sepang weer hevig zal zijn. "Vettel moet echt voor Hamilton eindigen nu hij ruim op achterstand staat. Omdat het zo warm is, en Ferrari altijd goed gaat in de hitte, verwacht ik dat Vettel gaat winnen, met Hamilton achter zich."

"Het wordt lastig voor Vettel om nog wereldkampioen te worden. Hij heeft in Singapore zijn eigen glazen ingegooid. Als hij net tien of vijftien punten tekort komt aan het eind, dan weet hij waar hij het heeft laten liggen. Maar als Hamilton één keer pech krijgt en Vettel wint, dan is het weer spannend. Hamilton heeft de boel goed op de rit dus ik verwacht niet dat het gaat gebeuren. Maar je weet het nooit. Het is en blijft een technische sport en misschien heeft Vettel een keertje mazzel."

“'Vettel heeft in Singapore zijn eigen glazen ingegooid'” Giedo van der Garde

Verstappen

Nadat Red Bull deze week bekendmaakte dat vanaf volgend seizoen Aston Martin als titelsponsor gaat fungeren, doen er hardnekkige geruchten de ronde over een einde aan de samenwerkinging met Renault. Het meest logische moment daarvoor lijkt de start van het seizoen 2021, als de regelementen flink gewijzigd worden. "Misschien stapt Red Bull zelfs al eerder over op motoren van Aston Martin", oppert Van der Garde.

"Ik vind dat het voor Red Bull een gaaf merk is om als titelsponsor te kunnen voeren. Aston Martin heeft een rijke historie dus ik denk dat ze daar ontzettend blij mee zijn. Maar wat er uiteindelijk uitkomt zullen we moeten afwachten. Ik ben benieuwd hoe die samenwerking er de komende jaren uit gaat zien."

"Voor Verstappen hoop ik op een derde plek. Als hij een keer geen materiaalpech heeft, wordt hij aangereden door twee Ferrari's. Ze zullen hopen dat ze bij Red Bull niet meer de technische problemen krijgen die ze dit jaar al hebben gehad. Max heeft ook gewoon mazzel nodig dat hij een keer niet aangereden wordt en dan rijdt hij zo naar de top vijf of de top drie."

"Maar zoiets speelt niet in het koppie mee. Hij is jong en relaxed. Zelf weet hij ook dat hij er staat als hij goed moet presteren. In Singapore kwalificeert hij zich op de eerste startrij. Wat er daarna gebeurt, daar kan je helaas niets aan doen. We moeten gewoon hopen dat hij dit jaar alle pech in één keer krijgt en dat hij volgend jaar van de problemen af is."

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 29 september

05.00 uur-06.30 uur: Eerste vrije training

09.00 uur-10.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 30 september

08.00 uur-09.00 uur: Derde vrije training

11.00 uur-12.00 uur: Kwalificatie

Zondag 1 oktober

09.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap

Coureurs:

1. Lewis Hamilton (Mercedes, 263 punten)

2. Sebastian Vettel (Ferrari, 235 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 212 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 162 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 138 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 68 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 68 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 56 punten)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso, 48 punten)

10. Niko Hulkenberg (Renault, 34 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (475 punten)

2. Ferrari (373 punten)

3. Red Bull (230 punten)

4. Force India (124 punten)

5. Williams (59 punten)

6. Toro Rosso (52 punten)

7. Renault (42 punten)

8. Haas (37 punten)

9. McLaren Honda (17 punten)

10. Sauber (5 punten)

Volgende race: GP Japan, 8 oktober, Suzuka