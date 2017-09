Verstappen wenst tien dominante jaren in Formule 1

"Ik ben niet geïnteresseerd in de records, ik wil gewoon races winnen", zegt Verstappen woensdag in een interview met Auto, Motor und Sport. "Dan kijken we op het einde van mijn carrière wel wat dat heeft opgeleverd."

De Limburger spreekt zijn grote ambities niet onder stoelen of banken. "Ik wens de Formule 1 tien dominante jaren voor mezelf toe. De rest is niet zo belangrijk."

Verstappen beseft als geen ander dat hij van meerdere factoren afhankelijk is. "Om net als Michael Schumacher zeven wereldtitels te winnen heb je geluk nodig. Je moet op het juiste moment bij het juiste team zitten."

Malheur

Dat is in het huidige seizoen niet het geval. Red Bull is in 2017 niet opgewassen tegen Mercedes en Ferrari. Bovendien werd Verstappen veelvuldig getroffen door materiaalpech en andere malheur, waardoor hij slechts in zeven van de veertien races de finish haalde. Hij staat momenteel zesde in de WK-stand.

Verstappen wil volgend jaar wel om de prijzen meedoen. "Ik hoop het. Maar de Formule 1 laat zich lastig voorspellen. Ik kan alleen zeggen dat Red Bull mij de best mogelijke auto wil leveren. Ik geloof in het team, onze technische afdeling is daar mee bezig. Het hele pakket moet kloppen om onze hoge doelen te bewerkstelligen."

Enkele maanden geleden was Verstappen nog woest over zijn auto. Zo noemde hij het seizoen na een uitvalbeurt in Canada "helemaal ruk". In het interview met Auto, Motor und Sport laat hij zich een stuk diplomatieker uit over motorleverancier Renault.

"Er wordt hard gewerkt om de problemen met de auto op te lossen en de prestatie te verbeteren. Maar ik ben zelf niet betrokken bij de ontwikkelingen. De laatste keer dat ik in de fabriek in Viry-Chatillon was, is een of twee maanden geleden. En dat was maar één dag."

Rechtdoorzee

Doordat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ook komend seizoen bij Mercedes onder contract staan en Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen in 2018 wederom het rijdersduo van Ferrari vormen, zal Verstappen bij Red Bull actief blijven. Zijn contract bij de Oostenrijkse renstal loopt bovendien nog tot eind 2019.

"Als ik dit seizoen voor Ferrari of Mercedes zou hebben gereden, dan had ik nu gestreden om de wereldtitel, honderd procent zeker", aldus Verstappen.

"Ik ben eerlijk en rechtdoorzee. Ik wil een winnende auto, dat is geen absurde wens. Ik heb veel zelfvertrouwen. Als dat niet zo was, dan zou ik nu nog steeds aan het karten zijn."

Verstappen rijdt komend weekend in Maleisië, waar de vijftiende Grand Prix van het seizoen verreden wordt. "Momenteel ben ik erg ontspannen. De rest van het seizoen beschouw ik als een mini-WK, dat ik graag goed wil afsluiten."