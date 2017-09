Hamilton betreurt dat 'zwaarste race' Maleisië van kalender verdwijnt

De regering van Maleisië besloot namelijk eerder dit jaar het contract met de Formule 1 niet meer te verlengen vanwege de teruglopende belangstelling.

"Het is heel jammer dat we dit weekeinde voor de laatste keer hier racen. Deze race is een van de zwaarste, zo niet dé zwaarste van het seizoen", aldus de coureur van Mercedes.

"Het zal niet meevallen een race te vinden die net zo uitdagend is als deze, ook vanwege de hitte en hoge luchtvochtigheid", zegt Hamilton, die zelf in 2014 de snelste was op het circuit van Sepang.

Brand

Vorig jaar was Hamilton hard op weg om voor de tweede keer in zijn carrière de race in Maleisië te winnen. De Brit ging ruim aan de leiding na 40 van de 56 ronden, maar zijn motor vloog plotseling in de brand waardoor hij direct kansloos was voor de overwinning.

Red Bull profiteerde optimaal van het uitvallen van Hamilton. De Australiër Daniel Ricciardo won de race en Max Verstappen werd vlak achter zijn teamgenoot tweede.

Hamilton staat dankzij zijn zege in Singapore van twee weken geleden ruim aan de leiding in de huidige WK-stand. De drievoudig wereldkampioen verdedigt in Maleisië een voorsprong van 28 punten op Sebastian Vettel, die in Singapore uitviel.

De laatste race in Maleisië begint zondag om 9.00 uur Nederlandse tijd.