Red Bull-talent Gasly vervangt Kvyat bij Toro Rosso in komende races

Kvyat (23), die vorig jaar bij Red Bull al plaats moest maken voor Max Verstappen, kent een ongelukkig seizoen. Hij was regelmatig betrokken bij crashes en pakte slechts vier punten in de WK-stand.

De Fransman Gasly wordt gezien als een groot talent bij Red Bull en krijgt nu bij Toro Rosso de kans om zich als teamgenoot van Carlos Sainz te laten zien.

Toro Rosso meldt dat Gasly "in de komende races" Kvyat vervangt. Waarschijnlijk rijdt de jonge coureur de rest van het seizoen in de STR12.

Het Italiaanse team benadrukt wel dat de loopbaan van Kvyat bij Toro Rosso nog niet ten einde is en dat hij onderdeel blijft van het Red Bull-project.

Logisch

Volgens Toro Rosso-teambaas Franz Tost is de gemaakte keuze logisch. "Pierre verdient het. Hij pakte vorig jaar het kampioenschap in de GP2 en doet het dit seizoen heel erg goed in de Super Formula-series in Japan, waar hij ook kans maakt op de titel", aldus de 61-jarige Oostenrijker.

"Daniil heeft in dit seizoen tot dusver niet echt zijn potentie laten zien, daarom vervangen we hem. Op deze manier kunnen we Pierre beoordelen tijdens een volledig raceweekend."

De Formule 1 strijkt komend weekend neer in Maleisië. In de komende maanden komen ook Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.