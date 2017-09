Massa (36) wil in 2018 alleen voor Williams rijden in Formule 1

"Ik heb bij andere teams geïnformeerd, maar die hebben andere coureurs op het oog. Ik ben nu alleen nog in gesprek met Williams", zegt Massa maandag tegen Autosport.com.

De ervaren Formule 1-coureur zette na vorig seizoen een punt achter zijn loopbaan, maar kwam daar later op terug. Vorige maand liet hij al weten ook in 2018 te willen uitkomen in de koningsklasse.

Williams blijkt nu dus de enige optie. "Ze moeten mij graag willen behouden, wil ik nog een jaar doorgaan in de Formule 1. Ik ben nog in gesprek en denk na. Ik wil zeker weten dat ik volgend jaar beter kan presteren", aldus Massa.

Naar verluidt heeft Williams ook de Pool Robert Kubica en de Brit Paul di Resta op het oog voor volgend seizoen. De 18-jarige Lance Stroll is zeker van een zitje voor 2018.

Lowe

Williams-directeur Paddy Lowe liet vorige maand nog weten dat Massa wat hem betreft ook volgend jaar voor het Britse team rijdt.

"Felipe is wereldtitelmateriaal, dat heeft hij in 2008 laten zien toen hij bijna wereldkampioen werd", zei hij toen.

Met 31 punten is Massa, die in 2006 (derde) en 2008 (tweede) dicht bij de wereldtitel was, de huidige nummer elf in de WK-stand. Zijn teamgenoot Stroll heeft drie punten minder en staat twaalfde.

Zondag staat in Maleisië de vijftiende Grand Prix van het seizoen op het programma. In de komende maanden komen ook Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod.