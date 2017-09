Red Bull Racing bevestigt komst Aston Martin als titelsponsor vanaf 2018

Vorige week meldde Motorsport.com al dat de naamsverandering van het team van Max Verstappen en Daniel Ricciardo eraan zat te komen.

Red Bull en Aston Martin werken al sinds 2016 samen. De samenwerking krijgt nu nog meer gestalte door de opening van een nieuwe afdeling bij de fabriek van Red Bull in het Engelse Milton Keynes.

Er komen 110 arbeidsplaatsen bij en ook het Formule 1-team zal volgens teambaas Christian Horner profiteren van de technologische samenwerking. "De intensivering van de samenwerking is goed nieuws voor ons team", aldus Horner.

Motor

De intensievere samenwerkingĀ zou een opmaat kunnen zijn naar het leveren van een motor voor Red Bull door het Engelse automerk, maar dat zalĀ waarschijnlijk pas vanaf 2021 zijn. Dan gaan de regels voor de Formule 1-motoren op de schop.

Aston Martin levert op dit moment geen motoren aan Formule 1-teams, maar wil mogelijk instappen als de FIA de huidige regels aanpast. Red Bull stopt na volgend seizoen waarschijnlijk met Renault als motorleverancier. Naar verwachting stapt het team dan in ieder geval tijdelijk over op krachtbronnen van Honda.

Het contract van Verstappen bij Red Bull Racing loopt nog tot eind 2019. Red Bull begon in 2005 als Formule 1-team. Sebastian Vettel pakte in 2010 de eerste wereldtitel namens de Oostenrijkse renstal en was ook in de drie jaren daarna de sterkste in de Formule 1.

Max Verstappen rijdt sinds mei 2016 voor Red Bull, nadat hij eerder actief was voor Toro Rosso, het opleidingsteam van de renstal. De Nederlander staat momenteel op de zesde plaats in de WK-stand. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo is de nummer vier.

Komend weekend staat in Maleisiƫ de vijftiende Grand Prix van dit seizoen op het programma.