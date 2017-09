Horner: 'Crash in Singapore was duidelijk niet de fout van Verstappen'

Verstappen kwam in de eerste meters op het Marina Bay Street Circuit in aanraking met Ferrari-rijder Kimi Raikkonen en kwam niet veel later klem te zitten tussen Raikkonen en diens teamgenoot Sebastian Vettel.

"Het was heel frustrerend om Max al bij de start uit te zien vallen. De crash was duidelijk niet zijn fout", was het oordeel van Horner.

Volgens de 43-jarige Brit was er voor Verstappen geen ontkomen aan het incident met Raikkonen en Vettel omdat hij simpelweg niet de mogelijkheid had om uit te wijken.

"Sebastian stuurde naar links en Kimi naar rechts, waardoor Verstappen er tussen zat", analyseerde Horner. "Hij kon geen kant op."

Verstappen liet na zijn uitvalbeurt weten dat hij vond dat Vettel te veel risico nam bij de start. Vettels teamgenoot Kimi Raikkonen zei zichzelf niets te verwijten.

Ricciardo

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo zorgde er met zijn knappe tweede plaats in Singapore voor dat er voor Red Bull toch nog iets te lachen viel. Volgens Horner leek het er in eerste instantie niet op dat de Australiër zou finishen.

"Na de herstart had Daniel veel problemen met zijn oliedruk en het zag er niet naar uit dat hij de eindstreep zou gaan halen. Desondanks hield hij het driekwart van de race vol met zijn versnellingsbak."

Ricciardo werd vorig jaar ook al tweede op het Marina Bay Street Circuit, maar Horner vond dat de prestatie van dit jaar nog iets meer glans had. "We zijn weer tweede in Singapore, maar het voelt als een overwinning gezien de situatie na de eerste vijftien rondes."

Over twee weken strijkt de Formule 1 neer in Maleisië voor de Grand Prix die voorlopig voor de laatste keer op de kalender staat.