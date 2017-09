Raikkonen beweert dat hij niets kon doen aan botsing met Verstappen

Raikkonen kwam na een goede start vanaf de vierde plaats meteen sterk opzetten. Omdat de Fin van Ferrari zijn auto wat naar rechts bewoog en zijn teamgenoot Sebastian Vettel een beetje naar links stuurde, kon Verstappen geen kant meer op en kwam hij in de 'sandwich' te zitten.

"Ik had een geweldige start, maar daarna werd ik geraakt", zegt Raikkonen op de website van Ferrari. "Helaas betekende dat meteen het einde van mijn race. Ik denk dat ik niets had kunnen doen om deze botsing te voorkomen. Of ik had langzaam moeten starten, maar dan had ik helemaal geen rol gespeeld in de wedstrijd."

De schade aan de bolide van Raikkonen was zo groot dat hij net als Verstappen zijn race niet kon vervolgen. "Dat was heel jammer. Voor sommige dingen betaal je helaas een hoge prijs." De schuldvraag interesseert de nummer vijf in de WK-stand niet. "Wie ook de veroorzaker mag zijn, het verandert uiteindelijk niets. We kijken nu uit naar de volgende race en gaan daar weer knokken voor een goed resultaat."

Vettel

Teamgenoot Vettel kon na de botsing zijn weg nog heel even vervolgen, maar had geen grip meer en spinde daarom een paar bochten later tegen een muur aan.

"Ik had een middelmatige start en stuurde een klein beetje naar links om mijn positie ten opzichte van Max te verdedigen", concludeerde de van poll gestarte Duitser. "Toen werd ik naar de kant geslingerd omdat Kimi's auto me raakte."

"Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik spinde daarna bij bocht drie, maar dat kwam omdat mijn auto al beschadigd was. Het zat ons vandaag niet mee."

Het uitvallen heeft voor Vettel vervelende gevolgen in de strijd om de wereldtitel. Zijn grote rivaal Lewis Hamilton van Mercedes won de race in Singapore en heeft in de WK-stand nu een voorsprong van 28 punten.

"Natuurlijk is het bitter, vooral omdat we vandaag niet echt hebben kunnen meestrijden. Maar gelukkig komen er nog meer races aan, waarin we zeker weer onze kansen gaan krijgen."

Het Formule 1-seizoen gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Maleisië. Daarna staan nog races in Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi op het programma.