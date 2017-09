Verstappen vindt dat Vettel te veel risico nam bij start in Singapore

Verstappen begon van plek twee op het natte Marina Bay Street Circuit, maar kwam bij de start klem te zitten tussen de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen.

De vervolgens onvermijdelijke botsing bleek uiteindelijk funest voor de drie coureurs, die allen de strijd moesten staken. Verstappen vindt dat hij niks kon doen aan het incident.

"De beelden laten duidelijk zien wat er gebeurde. Ik was iets beter weg dan Vettel, die mij wilde afknijpen. Ik zat vervolgens in de sandwich en kon er dus niks aan doen", aldus Verstappen tegen Ziggo Sport.

Risico's

De coureur van Red Bull Racing vindt vooral dat Vettel blaam treft na de vroege crash. De Duitser stond in de WK-stand slechts drie punten achter Lewis Hamilton en ziet zijn achterstand op de Brit nu oplopen.

"Als je voor het wereldkampioenschap gaat, moet je niet zulke risico's nemen", vindt Verstappen, die zelf al voor de zevende keer dit seizoen uitviel in een Grand Prix.

"Het is natuurlijk niet mijn jaar en dat is nu wel weer gebleken. Dit is niet top, maar wat kan je er aan doen? Het was een goed weekend, dus de snelheid is er wel. Ik moet positief blijven."