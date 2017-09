Verstappen vindt dat Vettel te veel risico nam bij start in Singapore

"Ik denk dat Vettel Raikkonen niet heeft gezien en daardoor dacht dat hij mij kon blocken", beschreef Verstappen het incident bij de start na afloop.

De van pole vertrokken Vettel bewoog na de start in de richting van Verstappen, die daardoor geen ruimte kon maken voor de goed gestarte Raikkonen aan zijn linkerkant. Raikkonen en Verstappen raakten elkaar, waarna de Fin ook zijn teamgenoot Vettel nog raakte. Het betekende einde race voor het drietal.

Verstappen verklaarde nadat hij met de Ferrari-coureurs de wedstrijdleiding had bezocht dat de inhaalactie van Raikkonen niet het probleem was. "Hij kon er in principe gewoon langs en ik had iets naar rechts gekund, als Vettel daar niet had gezeten. Nu kwam ik in een sandwich. Dat was jammer."

"Ik kon er ook niet meer uit", zei Verstappen, "want ik zat tussen hun achterwielen. Dan kun je op de rem trappen, maar dan krijg je 'm helemaal om je oren. Ik hoopte dat ze elkaar zouden zien en ruimte zouden maken. Maar dat gebeurde niet."

Risico

Verstappen snapte vooral niet dat Vettel, die met de uiteindelijke winnaar Lewis Hamilton strijdt om de wereldtitel, zo veel risico nam. "Hij start van pole, terwijl Hamilton vijfde staat. Als hij dit nu bij Hamilton zelf had gedaan, dan had ik het wel begrepen. Maar nu niet." Vettel zei bij de stewards wel dat hij de dingen achteraf anders had gedaan", voegde Verstappen toe. "Maar is nu eenmaal zo."

De Red Bull-coureur haalde enige genoegdoening uit het feit dat de beide Ferrari's ook hun Waterloo vonden. "Dat vind ik het enige mooie aan het verhaal, dat het voor hun ook afgelopen was. En dat je niet het enige slachtoffer bent."

Optimisme

De crash betekende het zevende nulresultaat voor Verstappen in veertien races, waarbij hij opnieuw geen echte blaam trof. Toch voelde het uitvallen voor de Limburger niet als een grote klap.

"Het is het hele seizoen al slecht. Daar kan ik ook niks aan veranderen. Misschien moet het nog een paar keer fout gaan, dat het daarna een paar jaar goed gaat. We gaan het in Maleisië gewoon weer opnieuw proberen", bleef hij optimistisch.

Woede

"Het heeft geen zin om een bijvoorbeeld een stoel in elkaar te trappen van woede. Dat heb ik nog nooit gedaan en dat mocht ik ook nooit doen. Vooral nu ik er zelf niks aan kon doen. Als ik nou in de laatste race een wereldkampioenschap vergooi zou ik de woede eruit kunnen gooien, maar nu niet."

Verstappen snakt dan ook niet naar het einde van dit voor hem zo rampzalige seizoen. "Er zijn nog wel een paar races te gaan waarin we mooie dingen kunnen doen, dus daar kijk ik wel naar uit. Maar dit was wel onze grootste kans op de overwinning dit jaar. We zitten in ieder geval dichterbij."