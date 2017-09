Verstappen valt al in eerste bocht uit bij Grand Prix Singapore

De Nederlander kwam bij de start klem te zitten tussen de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen waardoor een aanvaring onvermijdelijk was.

Verstappen raakte met zijn linkervoorwiel het rechterachterwiel van Raikkonen, waardoor de Fin spinde en zijn teamgenoot in de linkerflank raakte. De reeds beschadigde Red Bull van Verstappen kwam vervolgens in de eerste bocht hard in aanvaring met Fernando Alonso in de McLaren.

Vettel kon nog kort door, maar de Ferrari bleek te zwaar beschadigd om door te kunnen.

WK-leider Lewis Hamilton was de lachende derde en erfde de leiding in de wedstrijd, met achter hem Verstappens Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo. Nico Hülkenberg pakte in de Renault de derde plaats door alle ongelukken voor hem.

Tweede startplaats

Verstappen begon de race op het natte Marina Bay Street Circuit vanaf de tweede positie. Hij had daarmee zijn beste resultaat in een kwalificatie geëvenaard.

Het is al de zevende keer dit seizoen dat de 19-jarige Nederlander uitvalt. Eerder haalde hij de finish niet bij de Grands Prix van Bahrein, Spanje, Canada, Azerbeidzjan, Oostenrijk en België.