Hamilton wint in Singapore, Verstappen valt uit in eerste bocht

In de eerste ronde vielen naast Raikkonen en Verstappen ook de van pole position gestarte Sebastian Vettel uit. De Duitser werd ook geraakt door Raikkonen en kon uiteindelijk niet verder.

De avondrace begon onder natte omstandigheden en eindigde op een droge baan. Hamilton wist in de eerste bocht uit alle problemen te blijven en kon zo gemakkelijk de leiding pakken. De WK-leider van Mercedes zag zijn voorsprong op concurrent Vettel oplopen naar 28 punten.

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo had geen goede start en kwam daarna achter Hamilton terecht. De Australiër kon de Brit daarna geen moment bedreigen en reed redelijk eenzaam naar de tweede plaats. Valtteri Bottas werd derde in de tweede Mercedes.

Regen

Door de regenval begon de top zes van de startgrid op de intermediate banden. Verstappen en Vettel hadden allebei een redelijke start, maar vanaf de vierde plaats kwam Raikkonen zeer goed uit de startblokken.

De Fin koos de linkerkant om Verstappen te passeren, terwijl Vettel vanaf de andere kant snel richting Verstappen bewoog. Raikkonen en Verstappen kwamen vervolgens met elkaar in aanraking, waarna de Fin ook nog teamgenoot Vettel raakte. In de eerste bocht knalde de inmiddels zwaar beschadigde Ferrari van Raikkonen nog eens op Verstappen, waarbij ook Fernando Alonso werd geraakt. De auto's van Verstappen en Raikkonen konden daarna niet door.

Het incident kreeg achteraf geen staartje. De botsing werd beoordeeld als een 'race-incident', waardoor er geen straffen werden uitgedeeld.

Vettel reed met schade aan zijn auto wel door, maar spinde een bocht later, waardoor hij in de muur knalde. Ferrari vertelde de Duitser vervolgens dat hij zijn auto moest uitschakelen, omdat die te zwaar beschadigd was. Ook de schade aan de McLaren van Alonso bleek uiteindelijk te groot.

Safetycar

Nadat de uitgerukte Safetycar weer naar binnen was gegaan lag Hamilton aan de leiding, met achter hem Ricciardo. De WK-leider reed vervolgens op het nog natte asfalt eenvoudig weg van de Australiër, terwijl daarachter Bottas oprukte naar de derde plaats.

Daniel Kvyat zorgde met een harde crash met zijn Toro Rosso voor een tweede Safetycar-situatie. Nadat die weer naar binnen ging, reed Hamilton opnieuw weg van Ricciardo.

Halverwege de race was het asfalt droog genoeg voor slicks. Kevin Magnussen dook in de 26e ronde als eerste naar binnen voor droogweerbanden, Hamilton volgde drie ronden later. Weer kon hij wegrijden bij Ricciardo, maar opnieuw was het een Safetycar die het gat in rook liet opgaan. Marcus Ericcson spinde en diens Sauber bleef midden op een krap gedeelte van de baan staan.

Klok

Na de Safetycar bleek dat de 61 ronden niet binnen de uiterlijke twee uur die een Formule 1-race mag duren gehaald konden worden, waardoor er met een aftelklok verder gereden werd. Door de overmacht van Hamilton was de spanning om de leiding in de race er echter al grotendeels uit.

De top drie bleef wel dichter bij elkaar in de buurt, maar van iets dat enigszins op een gevecht leek kwam het niet meer. Buiten het podium finishte Carlos Sainz knap als vierde in de Toro Rosso, met achter hem Sergio Perez van Force India. Jolyon Palmer kwam als zesde over de streep in de Renault, waarmee hij zijn eerste punten pakte dit seizoen.

Zeven uitvallers

Stoffel Vandoorne (McLaren), Lance Stroll (Williams), Romain Grosjean (Haas) en Esteban Ocon (Force India) maakten de top tien compleet. Uiteindelijk kwamen dertien van de twintig gestarte auto's over de streep op het Marina Bay Street Circuit.

Hamilton zal met een goed gevoel vertrekken uit Singapore. De Brit heeft met nog zes races te gaan meer dan de 25 punten die bij een zege te verdienen zijn aan marge op Vettel.

Verstappen kan moed putten uit het feit dat zijn auto het hele weekend de snelheid had om bovenin mee te draaien, ondanks zijn zevende nulresultaat dit seizoen. Over twee weken rijdt de koningsklasse de Grand Prix van Maleisië, die voorlopig voor de laatste keer op de Formule 1-kalender staat.

​