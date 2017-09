Red Bull-baas Horner hoopt Ferrari tactisch af te troeven in Singapore

Het Italiaanse team lijkt afgaande op de vrije trainingen en de kwalificatie de grootste concurrent voor Red Bull. Sebastian Vettel staat voor Verstappen (tweede) en Ricciardo (derde) op de startgrid.

"Het biedt zeker mogelijkheden", doelt Horner tegen Motorsport.com op de tactische opties voor zijn team. "We krijgen al een kans bij de start en daarna zullen we zien hoe het loopt. Er zijn verschillende manieren om je race te rijden, dus dat wordt interessant."

De 43-jarige Horner denkt bovendien dat Verstappen en Ricciardo mentaal een voordeeltje hebben ten opzichte van Vettel. "Wij hebben niks te verliezen, terwijl Sebastian ook aan het kampioenschap moet denken. Onze snelheid in de trainingen is veelbelovend, dus P2 en P3 biedt een goede uitgangspositie."

Pushen

De Brit is er niet bang voor dat het bij de start in Singapore tot een clash zal komen tussen teamgenoten Verstappen en Ricciardo, zoals in juli in Hongarije wel het geval was. Verstappen reed de Australiër toen van de baan.

"Het is heel interessant. Daniel is iets beter in sector 1, terwijl Max het hele weekend sterker is in de tweede sector. In sector 3 is Daniel weer nipt sneller. Ze zitten heel dicht bij elkaar en het is mooi om te zien dat ze elkaar zo pushen."

Horner beseft wel dat alles mee moet zitten om Ferrari te verslaan. Red Bull beschikte tot nu toe op de belangrijke momenten over een mindere topsnelheid dan de concurrent op het Marina Bay Street Circuit.

"In de belangrijkste sessie lukte het helaas net niet", doelt Horner op de derde en laatste sessie van de kwalificatie. "Je zag dat onze rijders alles uit de auto hebben gehaald, maar dat het laatste beetje helaas ontbreekt."

De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de winst naar Nico Rosberg van Mercedes, die Ricciardo (tweede) en teamgenoot Lewis Hamilton (derde) achter zich hield.