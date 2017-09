Alonso wil vol in de aanval tijdens start GP Singapore

De Spanjaard kwalificeerde zich met de McLaren-Honda als achtste, één plekje voor zijn Belgische teamgenoot Stoffel Vandoorne.

"Op stratencircuits worden de posities bepaald tijdens de start en in de eerste bocht. Daar ga ik dus maximum attack, en dan proberen m'n positie vast te houden."

McLaren wil zondag graag met twee auto's in de punten finishen, iets wat het team dit seizoen nog maar één keer lukte.

"Ons tempo zag er goed uit vandaag", zei Alonso tegen Sky Sports. "We wisten dat dit circuit ons goed zou liggen. We willen in de punten finishen en daarvoor moesten we in Q3 staan met twee auto's. Het eerste deel is dus gelukt. Morgen moeten we het karwei afmaken. Maar tot zover gaat het goed."

Stap

Vandoorne was redelijk tevreden over zijn kwalificatie, al vond hij dat er meer in zat voor McLaren dan een achtste en negende plek. "In Q1 en Q2 hadden we een goed tempo te pakken. Misschien misten we net dat beetje om nog een stap te maken in Q3."

Ook de Belg ziet de start als het belangrijkste moment van de race. "Inhalen is hier heel moeilijk. Dus daar moet het gebeuren."