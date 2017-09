Hamilton verbaast zich over snelheid Ferrari in Singapore

Ferrari-rijder Sebastian Vettel was zaterdag de snelste, voor Red Bull Racing-rijders Max Verstappen en Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen (vierde). Valtteri Bottas werd achter zijn teamgenoot Hamilton zesde.

"We wisten dat het hier moeilijk zou worden, zoals ieder jaar, maar ik had niet verwacht dat Ferrari zo sterk zou zijn. Van Red Bull had ik het wel verwacht", aldus Hamilton.

"Ik weet niet waar Ferrari die snelheid ineens vandaan haalt. Er komen nog wel wat races aan waarin ik verwacht dat wij weer sterk zijn."

De drievoudig wereldkampioen heeft desondanks vertrouwen in de race van zondag. "We blijven hoopvol. Ik heb alles uit de auto gehaald en misschien wel meer dan dat."

"Dit is een waardeloos circuit om in te halen. Normaal gesproken is het een lange trein van auto's. De kansen liggen bij de start, de strategie en safetycars. We moeten geduld hebben; het is een marathon en geen sprint."

Wolff

Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, is niet verbaasd dat Hamilton en Bottas er in de kwalificatie niet in slaagden om bij de eerste vier te eindigen.

"Dit is wat we hadden verwacht. We hopen natuurlijk altijd op een beter resultaat, maar dit is waarschijnlijk de plaats waar we horen in Singapore", aldus de Duitser.

"Lewis is tot het maximale gegaan vandaag, terwijl Valtteri het hele weekend al wat achterblijft. De race van morgen is wat telt."

De race op het Marina Bay International Circuit begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar pakte Mercedes dankzij Nico Rosberg wel de winst. Hamilton werd toen derde.