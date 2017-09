Verstappen ondanks missen pole tevreden met tweede startplaats

Verstappen aasde met zijn Red Bull op zijn eerste pole position op het Marina Bay Street Circuit, maar moest uiteindelijk Sebastian Vettel in de Ferrari voor laten gaan. In het laatste deel van de kwalificatie was de Duitser de sterkste, met een ronde die ruim drie tienden sneller was dan Verstappen.

Zowel Verstappen, Vettel als de als derde geklasseerde Daniel Ricciardo legden de vinger op de zere plek over één van de hoofdoorzaken: Ferrari kan in 'Q3' het vermogen van de motor opschroeven, waar Red Bull dat met hun Renault-krachtbron niet kan.

Op de vraag of Ferrari er gedurende de kwalificatie vermogen bij krijgt, antwoordde Vettel: "Dat is volgens mij geen geheim. We beginnen redelijk conservatief aan de kwalificatie, en gedurende de sessie schroeven we bij tot maximum vermogen."

Voor de Red Bull-coureurs is dat duidelijk niet het geval. "Niet zo veel", zei Verstappen met een glimlach op dezelfde vraag. "We beginnen ongeveer met alles wat we hebben", voegde Ricciardo toe.

Topsnelheid

Verstappen was sowieso niet tevreden over zijn Renault-motor, die een fractie vermogen tekort zou komen op die van Ricciardo. "Daarom mis ik wat topsnelheid. Dat hebben we nog niet kunnen oplossen."

Toch was de Nederlander wel content met hoe de kwalificatie verliep. "De progressie door de hele sessie was goed. We gingen steeds een beetje sneller. In mijn laatste poging ging ik ook weer iets harder, maar uiteindelijk niet snel genoeg."

Vettel was in zijn nopjes met de eerste startpositie. Ferrari leek het hele weekeinde niet snel genoeg te zijn, maar uiteindelijk "kwam de auto tot leven", aldus Vettel.

"We hadden veel ups en downs dit weekend, maar uiteindelijk waren allebei mijn ronden in Q3 goed. Ik raakte in de laatste ronde wel even de muur, en kwam het rechte stuk op met veel vibraties. Dus ik was wel opgelucht dat ik er was."

Pizza's

De race in Singapore geldt als één van de zwaarste op de kalender, door de hitte (32 graden) in de Aziatische metropool en de vele bochten van het 5 kilometer lange stratencircuit. Ricciardo was goed voorbereid, vond hij zelf. "Ik heb veel pizza's gegeten en liters alcohol gedronken. Het is belangrijk om uitgedroogd te beginnen", grapte de Australiër.

Verstappen stelde van plan te zijn om de leiding te pakken en dan rustig te 'cruisen' tot de finish. "Is dat ok?", vroeg hij aan Vettel. "Zeker", reageerde de Duitser. "Dan haal ik je gewoon in." Ricciardo voegde nog toe te verwachten dat de coureurs na de 61 ronden durende race "uit de auto's gesleept moeten worden".

Vettel zei zich als afsluiting geen zorgen te maken om het feit dat hij met twee coureurs die niet meer vechten om het WK op de eerste bocht af gaat. "Niemand wil in de eerste bocht eindigen."

De Grand Prix van Singapore start zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.