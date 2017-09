Verstappen evenaart beste kwalificatie ooit met tweede plek in Singapore

Verstappen klokte een tijd van 1.39,814, terwijl Ferrari-coureur Vettel 1.39,491 noteerde. Daniel Ricciardo start zondag in de race als derde. De Australiër gaf slechts 0,026 seconde toe op zijn teamgenoot Verstappen. Kimi Raikkonen (Ferrari) eindigde in 1,40,069 als vierde.

Verstappen evenaarde met zijn tweede plek zijn beste kwalificatieresultaat ooit. Vorig jaar eindigde hij ook als tweede in de kwalificatie voor de Grand Prix van België.

Twee weken geleden zette de Red Bull Racing-coureur bij de kwalificatie voor de GP van Italië ook de tweede tijd neer, maar toen startte hij door een gridstraf niet vanaf de tweede plek.

"Het is jammer dat mijn laatste rondje net niet snel genoeg was'', zei de Limburger in een eerste reactie. "Maar dit is een goede positie om aan de race te beginnen. Het is hier moeilijk inhalen. We gaan zien wat er in de eerste ronde gaat gebeuren."

Hamilton

Voor Mercedes liep de kwalificatie zaterdag uit op een teleurstelling. WK-leider Lewis Hamilton zag zijn grote concurrent Vettel eerste worden, terwijl hij zelf slechts vijfde werd met een tijd van 1.40,126. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas eindigde als zesde (1,40,810).

Nico Hülkenberg werd zevende in zijn Renault, terwijl McLaren ondanks de matige Honda-motor goed voor de dag kwam met een achtste plaats voor Fernando Alonso en een negende plek voor Stoffel Vandoorne. Carlos Sainz (Toro Rosso) completeerde de top tien.

Williams beleefde een dramatische kwalificatie in Singapore. Felipe Massa en Lance Stroll overleefden de eerste kwalificatiesessie niet en starten zondag respectievelijk als zeventiende en achttiende.

IJzersterk

Red Bull Racing was het hele weekend ijzersterk op het stratencircuit van Marina Bay. Ricciardo was vrijdag de snelste in de eerste en tweede vrije training en Verstappen noteerde zaterdag de beste tijd in de derde vrije training.

In de kwalificatie was Verstappen de beste in Q1 en Q2, maar in de laatste sessie kon Vettel nog wat extra's, waardoor hij de 49e pole position uit zijn carrière pakte.

Een goede startpositie is erg belangrijk op het krappe circuit in Singapore, waar het lastig inhalen is. De race begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

​