Verstappen snelste in laatste vrije training Grand Prix Singapore

Daarmee toonde de Nederlander aan dat de Red Bull RB13 dit weekeinde echt een auto is die kans maakt op de overwinning.

Sebastian Vettel reed met zijn Ferrari de tweede tijd, op slechts 0,072 van Verstappens tijd. WK-leider Lewis Hamilton gaf ruim een tiende toe op de snelste tijd en werd derde in de Mercedes.

De Australische teamgenoot van Verstappen, Daniel Ricciardo, was vrijdag in beide trainingen in Singapore nog de snelste. In de derde training kwam hij niet verder dan de zesde tijd, ruim zes tienden achter zijn teammaat.

McLaren-coureurs Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne zaten daar, met opvallend goede tijden, nog tussen.

Ferrari

Van de topteams reden Valtteri Bottas (Mercedes) en zijn Finse landgenoot Kimi Raikkonen (Ferrari) respectievelijk de achtste en negende tijd. Nico Hülkenberg zat daar met een sterke zevende tijd nog voor in de Renault.

Vettel liet zaterdag voor het eerst echt zien dat Ferrari, zoals vooraf werd verwacht, wel degelijk een partij is om rekening mee te houden in Singapore. Op vrijdag lukte het de Duitser niet om een vlekkeloze ronde te rijden.

De vorm die Red Bull op vrijdag liet zien bleef gehandhaafd. Mercedes, dat in de aanloop liet weten dat Singapore niet hun ideale circuit is, zit er met een derde tijd voor Hamilton desondanks goed bij.

Troef

Mercedes en Ferrari hebben nog wel een troef in handen. Zij kunnen in het laatste en beslissende deel van de kwalificatie de motor iets opschroeven, waardoor het vermogensverschil met de Renault-krachtbron van Verstappen nog iets oploopt.

Singapore is echter een circuit waar motorvermogen niet de hoofdrol speelt, zoals de zwakke McLaren-Honda's bewijzen. Het is dus de vraag of die troef van Mercedes en Ferrari ook een doorslaggevende factor is.

Goed kwalificeren is zeer belangrijk in Singapore. De avondrace door de Aziatische metropool wordt meestal gewonnen door de coureur die vanaf de eerste startplaats vertrekt. Inhalen is, zoals Verstappen donderdag al zei, "bijna onmogelijk".

Probleem

Helemaal vlekkeloos verliep de training niet voor Verstappen. In de slotfase kreeg hij nog te maken met een versnellingsbakprobleem. "De auto schakelt uit zichzelf", riep de dit jaar al door zoveel mechanische pech geplaagde Nederlander over de teamradio. Na een kort bezoek aan de pitbox leek het probleem echter opgelost.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore is zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd. De race start zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.