Verstappen had niet verwacht 'zo competitief te zijn' in Singapore

Verstappen eindigde vrijdag in de eerste training als derde achter zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel. In de tweede sessie hoefde hij alleen Ricciardo voor zich te dulden.

"De auto deed het erg goed in de eerste twee vrije trainingen. Als ik het vergelijk met onze concurrenten (Ferrari en Mercedes), staan we er goed voor", zei Verstappen na de tweede training tegen een groep journalisten. "Dat we zo competitief zouden zijn, hadden we niet verwacht."

De 19-jarige Nederlander wees er wel op dat Ferrari en Mercedes in de loop van het weekend, mede door het opschroeven van het vermogen van de motor, vaak nog stappen kunnen zetten. "We moeten dus voorzichtig zijn."

Grosjean

Verstappen moest in zijn snelste ronde wel ruim een halve seconde toegeven op Ricciardo, maar dat kwam door een spin van Romain Grosjean voor hem. "Daarom kon ik mijn DRS niet gebruiken en had het geen zin om voluit door te gaan."

Over de Renault-motor, dit seizoen al vaak de achilleshiel, was Verstappen nog niet helemaal tevreden. "Er was wel een verschil met Ricciardo's topsnelheid, dus daar moet nog wat afstelwerk gebeuren."

Geen verrassing

Ricciardo zelf was iets optimistischer dan zijn teamgenoot, nadat hij in beide trainingen de snelste tijd heeft genoteerd. "Ik had verwacht dat we zo snel zouden zijn. Ik was hier klaar voor, dus het is geen verrassing voor me."

"Het is uiteraard zaak dat we dit morgen weer kunnen laten zien, maar ik heb er vertrouwen in dat we het hele weekend vooraan blijven", liet de Australiër optekenen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore is zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd. De race start zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.