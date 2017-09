Honda zeer teleurgesteld over breuk met McLaren

Marketingdirecteur Katsuhide Moriyama liet vrijdag tijdens een persconferentie in Singapore weten dat het belangrijk is dat Honda in de Formule 1 blijft. De breuk met McLaren werd in de aanloop naar de Grand Prix van Singapore bekendgemaakt.

"Het is zonde dat de prestaties van ons product zoveel effect hebben gehad op de relatie met McLaren", aldus Moriyama.

"Er is veel discussie geweest binnen de Honda-top over het Formule 1-project, maar stoppen is voor ons nooit een optie geweest. We moeten nu doorzetten."

Teleurgesteld

Honda Motorsport-directeur Masashi Yamamoto voegde toe dat er al het hele seizoen discussies zijn geweest met McLaren en dat het uiteindelijk het Britse team was dat de stekker uit de samenwerking trok. "We zijn zeer teleurgesteld dat het zo is gelopen. Wij wilden graag doorgaan."

Dat doet de Japanse fabrikant nu met Scuderia Toro Rosso, het sateliet-team van Red Bull. Volgens Honda gaan met de Italiaanse fabrikant wel de resultaten geboekt worden die met McLaren uitbleven.

Op de persconferentie werd zelfs over vechten met de top drie gesproken. "We denken dat het goedkomt", aldus Yamato, doelend op het uitblijven van prestaties en betrouwbaarheid.

Vertrouwen

Teambaas Franz Tost van Toro Rosso was in zijn nopjes met de deal met Honda. "We zijn blij dat ze ons het vertrouwen geven en zijn overtuigd dat het succes gaat komen."

"We zijn uiteraard geen Mercedes of Ferrari, maar we werken efficiënt. Ik heb bovendien de faciliteiten van Honda gezien in Japan en die zijn echt indrukwekkend", stelde de Oostenrijker.

Met de nieuwe deal blijven er nog wel enkele vraagtekens over, bijvoorbeeld welke coureurs er volgend jaar bij Toro Rosso-Honda rijden.

Tost: "We hebben Carlos Sainz en Daniil Kvyat tot het einde van dit seizoen en daarna zien we wel. Red Bull bepaalt wie er bij ons rijden en als onze nieuwe partner suggesties heeft, staan we daar natuurlijk ook voor open."

De Fransman Pierre Gasly lijkt goede papieren te hebben. De GP2-kampioen van 2016 staat onder contract bij Red Bull en rijdt in de Japanse Super Formula met een Honda-motor. Sainz wordt volgend seizoen door Red Bull 'uitgeleend' aan Renault.

2019

Over het gerucht dat Honda overweegt Toro Rosso in z'n geheel over te kopen van Red Bull was Yamamoto duidelijk: "Dat is nooit een gespreksonderwerp geweest".

Aangaande het gerucht dat Honda in 2019 ook Red Bull zelf van motoren gaat voorzien, hield de Japanner de deur open. "We richten ons nu eerst op betere prestaties in 2018, maar als we meer teams van motoren kunnen leveren is dat een interessante kans, dus waarom niet?"