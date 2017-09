Ricciardo en Verstappen ook snel in tweede training Singapore

De Australiër zette op de ultrasoftbanden een tijd van 1.40.852 op de klokken en was daarmee de enige die onder de 1.41 dook.

Verstappen kwam tot een 1.41.408. Daarmee was Nederlander van Red Bull Racing sneller dan WK-leider Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de derde tijd (1.41.555) neerzette, en diens teamgenoot Valtteri Bottas (vierde in 1.42.101).

Over de snelheid van Ferrari, vooraf ingeschat als de snelste in Singapore, valt nog weinig te zeggen.

Sebastian Vettel liet wel enkele sectortijden noteren, maar kwam door verkeer en een keer contact met de muur niet tot een volledige snelle ronde. Het is in 2017 al vaker gebeurd dat Ferrari na een slechte vrijdag de dagen erna opeens wel de snelheid had om vooraan mee te doen, dus het is nog te vroeg voor conclusies.

Vettel was niet de enige die de muur raakte. Verstappen overkwam het op dezelfde plek. Ook Jolyon Palmer (Renault), Lance Stroll (Williams) en Romain Grosjean (Haas) raakten het beton. Carlos Sainz (Toro Rosso) schoot aan het einde van de training een keer rechtdoor.

Long runs

Naast snelle tijden op de ultrasofts deden de coureurs in de tweede vrije training met name 'long runs', langere afstanden om te kijken hoe de supersoft- en de softbanden zich houden, als voorbereiding op de race.

Uit de eerste training bleek al dat de zachtste ultrasoftbanden het niet heel lang uithouden op het stratencircuit van Singapore.

Red Bull reed met name op de iets hardere supersoft-banden en liet ook daarop goede tijden noteren. Hamilton en Vettel reden met name op de hardste banden die Pirelli mee heeft genomen naar Singapore, de softband.

Inhalen

Verstappen en Ricciardo lieten voorafgaand aan het weekeinde in Singapore weten dat ze in de race van zondag kansen zien op een podiumplaats "of meer".

Voorlopig lijkt de snelheid van de RB13 inderdaad dik in orde. Tot de kwalificatie, die in Singapore door het lastige inhalen zeer belangrijk is, kan echter nog veel gebeuren.

De derde vrije training staat zaterdagochtend om 12.00 uur (Nederlandse tijd) op het programma. De kwalificatie in Singapore is om 15.00 uur. De race is zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.