Sainz maakt na dit seizoen overstap van Toro Rosso naar Renault

Sainz wordt door Red Bull Racing het komende seizoen verhuurd aan Renault, waar hij teamgenoot wordt van de Duitser Nico Hülkenberg.

De overstap van de voormalig teamgenoot van Max Verstappen naar het Franse fabrieksteam is een onderdeel van meerdere wijzigingen in de Formule 1 die vrijdag officieel zijn gemaakt.

Toro Rosso verbreekt zijn samenwerking met Renault en gaat volgend seizoen met Honda-motoren rijden. Honda heeft op zijn beurt zijn contract met McLaren verscheurd. Dat Britse team maakt de komende drie seizoenen gebruik van Renault-motoren.

"Het is een eer om voor een fabrieksteam te rijden en ik hoop het vertrouwen van Renault volgend jaar terug te betalen op het circuit", aldus Sainz in een verklaring van zijn nieuwe team.

Sainz

Sainz is bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1. In 2015 eindigde hij namens Toro Rosso als vijftiende in de WK-stand, een jaar later werd hij twaalfde en dit seizoen is hij na veertien races de nummer negen met 36 punten. Zijn beste uitslag is vier keer de zesde plek.

De 26-jarige Palmer debuteerde vorig jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij reed sindsdien maar één keer in de punten met een tiende plaats in Maleisië in 2016. Dit jaar kwam hij niet verder dan drie elfde plekken.

"Carlos is een zeer talentvolle coureur die al lang op onze radar staat", zegt Renault-teambaas Cyril Abiteboul. "De keuze voor hem past goed bij onze middellangetermijnplanning."

"We denken dat Carlos en Nico elkaar goed zullen aanvullen op en naast het circuit en dat zij ons verder naar voren kunnen helpen op de grid. We willen Jolyon bedanken voor zijn harde werk de afgelopen twee jaar."

Helmut Marko, adviseur van Red Bull, benadrukt dat het verhuren van Sainz goed is voor het raceprogramma van de energiedrankfabrikant. "We zullen de ontwikkeling van Carlos op de voet blijven volgen. Bovendien komt er op deze manier een nieuw talent in de Formule 1 bij Toro Rosso."