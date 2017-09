Red Bull begint sterk aan vrije trainingen Singapore

Sebastian Vettel nam met zijn Ferrari de tweede plaats in. De Duitser reed 1.42.598, ruim een tiende langzamer dan Ricciardo, die 1.42.489 klokte. Verstappen was nipt langzamer dan Vettel, met 1.42.610.

WK-leider Lewis Hamilton was met een vierde tijd (1.42.904) niet ver verwijderd van de snelste coureurs. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas klokte de zesde tijd, achter Sergio Perez in de Force India. Kimi Raikkonen was ruim een seconde langzamer dan Vettel en noteerde de zevende tijd.

​Voorafgaand aan de eerste vrije training hadden beide Red Bull-coureurs aangekondigd dat Singapore een uitgelezen kans was om mee te doen om de podiumplaatsen "en misschien zelfs meer", zoals Verstappen donderdag nog stelde.

Vermogen

Hoewel uit de eerste vrije training nog niet te veel moet worden afgeleid, staat het Oostenrijkse team er goed voor. Hamilton en Bottas klokten wel een aantal keer de snelste tijd, maar de Mercedes-coureurs moesten de beide Red Bulls en de Ferrari van Vettel uiteindelijk voor laten gaan.

Mercedes had vooraf gezegd een lastig weekeinde te verwachten in Singapore. De Duitse renstal won met Hamilton achter het stuur de afgelopen GP's in België en Italië, maar dat zijn circuits waar het surplus aan vermogen van de Mercedes-motor volop benut kan worden. Op het stratencircuit in Singapore is dat niet het geval.

Ferrari

Ferrari heeft afgaande op eerdere races dit seizoen op enigszins vergelijkbare circuits (Monaco en Hongarije) de beste papieren, maar liet zoals wel vaker op vrijdagen amper het achterste van de tong zien.

De tweede tijd van Vettel was ogenschijnlijk ook de enige serieuze poging van de Italiaanse renstal om een snelle ronde neer te zetten.

Tegen de verwachtingen in verliep de training in Singapore zonder grote incidenten. Een enkele coureur schampte de vangrail of muur, anderen stonden even achterstevoren en ook Verstappen wist zijn auto één keer op fraaie wijze uit een spin te houden, maar van grote crashes was geen sprake.

Bandenslijtage

De voorspelling dat de race zondag veel pitstops zal zien, lijkt wel uit te komen. De ultrasoftbanden waar de meeste coureurs op reden leken al na zeven of acht ronden veel grip te verliezen.

De top tien op de startopstelling start vrijwel zeker geheel op ultrasofts en zal dus vroeg een pitstop moeten maken tijdens de race. Naast de ultrasofs zijn ook de supersoft en de softbanden beschikbaar in Singapore.

De tweede vrije training begint om 14.30 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie is zaterdag om 15.00 uur. De race is zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.