Kubica krijgt hulp van Rosberg in poging om terug te keren in Formule 1

"Ik vind het fantastisch dat ik nu met Nico kan werken", zegt Kubica vrijdag tegen het Duitse Bild. "We kennen elkaar al heel lang, sinds we als kinderen in karts raceten. Hij is een grote meerwaarde voor mij en mijn Formule 1-comeback."

De 32-jarige coureur moest zijn loopbaan in de koningsklasse van de autosport in 2011 beëindigen nadat hij bij een crash in een rally bijna zijn arm verloor, maar hij deed in de afgelopen maanden met succes enkele tests in Formule 1-auto's van Renault. Hij hoopt volgend jaar weer op een stoeltje in de F1.

Rosberg verraste eind vorig jaar vriend en vijand door vlak na zijn eerste wereldtitel met pensioen te gaan, maar hij heeft de afgelopen maanden meerdere malen gezegd dat hij op een andere manier actief wilde blijven in de autosport. Met zijn steun aan leeftijdgenoot Kubica zet hij nu een eerste stap.

"Robert en Lewis Hamilton zijn de snelste coureurs tegen wie ik geracet heb", reageert Rosberg. "Daarom ben ik erg blij dat ik met Robert ga samenwerken bij zijn poging om terug te keren in de Formule 1."

Renault

In de afgelopen maanden testte Kubica op de circuits van Valencia en Paul Ricard in een oude wagen van Renault. In Hongarije reed hij onlangs in de auto van 2017 en ook dat ging hem goed af.

Zijn manager Alessandro Alunni Bravi maakte recent tegen Autosport duidelijk dat de Pool "geen enkele twijfel heeft dat hij zonder beperkingen een Formule 1-auto kan besturen".

Kubica reed tussen 2006 en 2010 namens Sauber en Renault in de Formule 1. In 2008 kende hij zijn beste jaar met een zege in Canada en een vierde plek in de eindstand van het WK.